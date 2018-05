Deschamps convoca os 23 da França com Mbappé, Griezmann, Pogba e companhia

O técnico Didier Deschamps anunciou, no início da tarde desta quinta-feira, os 23 convocados da França para disputar a Copa do Mundo que começa dentro de um mês. Na lista, jogadores bastante conhecidos como Griezmann (do Atlético de Madrid), Pogba (do Manchester United), Mbappé (Paris Saint-Germain) e companhia. Mas as ausências chamam igualmente a atenção: nomes como Lacazette, Rabiot e Marital estão inicialmente fora.





O anúncio foi feito pelo próprio treinador num programa de televisão local. A maioria dos jogadores que vai buscar o bicampeonato mundial é protagonista em grandes clubes europeus, casos de Kimpembe (PSG), Umtiti (Barcelona), Varane (Real Madrid), Kanté (Chelsea), Dembélé (Barcelona) e por aí vai. É uma seleção repleta de estrelas.





Capitão e principal jogador do Olympique de Marselha, o meia Payet, de 31 anos, era outro jogador dado como certo na convocação. No entanto, ele sofreu lesão muscular na derrota para o Atlético de Madrid na quarta-feira, pela final da Liga Europa. E, portanto, não está sequer na lista de suplentes.





- (O Payet) Rra um candidato sério. A lesão dele agravou depois de ontem. Precisa de pelo menos três semanas para voltar a campo, um tipo de problema que ele já teve e eu tenho deadline até o dia 4 de julho. Eu não quero ir com incertezas e pontos de interrogação. Uma decisão que não deixará ele sorridente, mas faz parte dos imponderáveis que podem acontecer. Isso muda o que poderia ter sido, ainda mais depois do que ele fez nos últimos dois meses. Repito, ele era um grande candidato - explicou o comandante.





Na coletiva de imprensa concedida logo após a convocação, Deschamps foi questionado sobre a ausência de Benzema, atacante do Real Madrid. O jogador merengue não é chamado para defender a seleção desde que se envolveu em uma polêmica com Balbuena há dois anos. O técnico, no entanto, se negou a comentar o assunto.





A França está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Peru, Dinamarca e Austrália. A estreia será contra a seleção australiana no dia 16 de junho, na Arena Kazan.





Confira a lista de 23 convocados:





Goleiros: Aréola (Paris Saint-Germain), Lloris (Tottenham) e Mandanda (Olympique de Marselha)

Defensores: Lucas Hernández (Atlético de Madrid), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Mendy (Manchester City), Pavard (Stuttgart), Rami (Olympique de Marselha), Sidibé (Monaco), Umtiti (Barcelona) e Varane (Real Madrid)





Meio-campistas: Kanté (Chelsea), Matuidi (Juventus), N’Zonzi (Sevilla), Pogba (Manchester United) e Tolisso (Bayern).





Atacantes: Dembélé (Barcelona), Fekir (Lyon), Giroud (Chelsea), Griezmann (Atlético de Madrid), Lemar (Monaco), Mbappé (Paris Saint-Germain) e Thauvin (Olympique de Marselha).





Confira a lista de suplentes:





Ben Yedder (Sevilla)

Coman (Bayern de Munique)

Costil (Bordeaux)

Debuchy (Saint-Ètienne)

Digne (Barcelona)

Lacazette (Arsenal)

Martial (Manchester United

Rabiot (Paris Saint-Germain)

Sakho (Crystal Palace)

Sissoko (Tottenham)

Zouma (Stoke City)





