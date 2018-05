É campeão! Boca Juniors empata com Gimnasia em La Plata e é bi na Argentina

Se há uma semana o cenário era de crise e quase queda na Libertadores, nesta quarta-feira tudo mudou. O Boca Juniors empatou por 2 a 2 com o Gimnasia em La Plata em jogo atrasado da 25ª rodada e é bicampeão seguido do Campeonato Argentino. A um jogo do fim da competição, a equipe xeneize chegou aos 57 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Godoy Cruz, que tem 53.





Este é o 33º título argentino da história dos Bosteros, contando as eras amadora e profissional. Apenas o River Plate tem mais taças do torneio, com 36. Agora, a equipe de Guillermo Schelotto se concentra na partida contra o Alianza Lima, pela última rodada do Grupo 8 da Libertadores, no próximo dia 16.





Para se classificar às oitavas de final do torneio sul-americano, o Boca precisa vencer e torcer para que o Junior Barranquilla não ganhe do Palmeiras. Pelo Argentino, o último compromisso da temporada será neste domingo, fora de casa, contra o Huracán.





O jogo





O título do Boca começou a ser desenhado logo no início da partida. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pavón, que deve ir para a Copa do Mundo pela Argentina, apareceu na direita e deu bom cruzamento para Ábila. O ex-cruzeirense cabeceou para trás, e Pablo Pérez aproveitou, no meio da área, mandou para as redes. Ainda no primeiro tempo, o meia Colazo, ex-jogador do time xeneize, pegou sobra pelo lado direito da área e empatou para os donos da casa: 1 a 1.





No início da segunda etapa, Ábila voltou a se destacar. O atacante aproveitou falha do zagueiro Coronel, ganhou na velocidade e tocou na saída do goleiro Martín Arias. Foi o 10º gol dele, que acabou como artilheiro do Boca no torneio, à frente de Benedetto, com nove.





Benedetto lesionou o joelho em novembro do ano passado e ainda é desfalque. Ábila também havia sido destaque na rodada passada, com os dois gols em cima do Unión de Santa Fe. Aos 35 minutos, Alemán acertou bom chute de fora da área. A bola desviou em Magallán e enganou Rossi: 2 a 2. O resultado, no entanto, não impediu a festa do Boca Juniors.





Vagas na Libertadores





Como campeão, o Boca Juniors está garantido na Libertadores de 2019. Além dos xeneizes, Godoy Cruz, atual segundo colocado, e San Lorenzo, o terceiro, também se garantiram na competição. As duas últimas vagas para o torneio continental previstas no Campeonato Argentino serão disputadas na última rodada por quatro times:





4º Huracán: 47 pontos

5º Independiente: 46 pontos

6º Racing: 45 pontos

7º Talleres: 45 pontos





Além dos cinco primeiros do Campeonato Argentino, o campeão da Copa Argentina também garante vaga na Libertadores. A decisão do torneio, porém, será apenas no final do ano.





