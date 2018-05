FIA absolve Vettel de ter ferido regras de safety car, após reclamação de Hamilton

Após ao GP do Azerbaijão, no último domingo, o vencedor Lewis Hamilton comentou com a imprensa de que falaria com o diretor de corridas da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Charlie Whiting, sobre a maneira com que Sebastian Vettel estava guiando atrás do safety car.





De acordo com o piloto da Mercedes, o rival alemão por diversas vezes quase o fez bater na traseira da Ferrari #5 por acelerar e frear toda hora, com o intuito de enganá-lo. Mas em entrevista ao "Racer.com", Whiting "absolveu" o piloto da Ferrari de ter feito algo de errado durante os períodos em que liderou a fila atrás do carro de segurança.





- Acho que ele (Vettel) controlou tudo muito bem. Cabe ao líder determinar a hora de acelerar. Eles tem uma zona para começar a acelerar, um lugar específico. Você não pode fazer antes ou depois. Uma vez que a luz verde é dada, o safety car entra nos boxes e cabe ao líder decidir o momento de acelerar. Soube que o Lewis reclamou que Vettel não estava indo de maneira constante. Mas se você olhar para todo o grid, em alguns lugares isso acontece. Seria impossível ir em uma velocidade constante. Desde que não façam algo perigoso, estamos felizes.





De acordo com Hamilton, sua maior preocupação ao fazer a reclamação é o precedente que o fato abriria e as consequências para as categorias de base. Assim o britânico disse que abordaria o assunto no próximo briefing dos pilotos, no GP da Espanha.





Globo Esporte