Fifa intervém a favor de Rony, e jogador fica livre para fechar com o Corinthians

(Foto: Divulgação / Albirex Niigata)









O atacante Rony obteve uma decisão a seu favor na Fifa e agora pode voltar a negociar com o Corinthians. No mês passado ele tinha conversas avançadas com o Timão para fechar por três anos, mas a diretoria alvinegra recuou nas tratativas temendo problemas na Justiça.





Na última terça-feira, a entidade máxima do futebol autorizou o jogador paraense a se transferir para outro clube apesar do imbróglio judicial com Albirex Niigata, do Japão. O clube asiático acusa o Rony de ignorar um contrato de três anos assinado em fevereiro de 2017, mas o atacante não reconhece esse vínculo.





Sérgio Ribeiro, um dos advogados que representa o atleta, garante que ele está livre para jogar por qualquer clube. A decisão, contudo, é liminar. O mérito do processo ainda será julgado futuramente.





– O regulamento da Fifa possibilita a rescisão contratual havendo um justo motivo/causa, como é o presente caso. Com base neste preceito estabelecido pela própria Fifa, o Rony já estaria livre para assinar com qualquer equipe – garantiu o advogado, que não acredita que o Corinthians ou qualquer clube que feche com o atacante venha a ter problemas jurídicos.





Em janeiro do ano passado, quando ainda possuía contrato com o Cruzeiro, Rony foi emprestado ao Albirex Niigata por um ano, num investimento de R$ 4 milhões. No entanto os japoneses dizem ter um outro contrato assinado com Rony desde fevereiro de 2017, com validade de três anos. Os representantes do jogador não reconhecem esse acordo.





– Mesmo se ele tivesse um documento assinado com o Albirex do ano passado, o que eu desconheço, contratos federativos têm validade de 30 dias. O Rony foi emprestado por um ano e a extensão desse contrato de empréstimo dependia de uma nova assinatura, o que não ocorreu. Tanto que o Cruzeiro chegou a negociar o atleta com o Botafogo, ou seja, ele era vinculado ao Cruzeiro. Outra prova é que a rescisão com o Cruzeiro foi apenas dia 30 de março. Como pode um atleta ser de dois clubes? Tudo isso foi feito de forma estranha, mas a Fifa está ciente de todas as informações – explicou o Sérgio Ribeiro.





O empresário de Rony também se mostra otimista por um final positivo ao jogador, que espera voltar a campo em breve.





– Estamos com a lei a nosso favor e agora, com a essa decisão da Fifa, vamos definir o futuro do Rony. Ele precisa voltar a trabalhar e fazer o que mais gosta. Iremos até o fim nesta ação junto a Fifa para mostrar que o Rony não está errado – afirmou Hércules Junior, da H2RManager, empresa que cuida da carreira do atleta.





O Timão ainda não foi notificado da decisão da Fifa, mas só contratará o jogador se tiver a garantia de que não corre risco de ser solidário a Rony numa eventual indenização ao clube japonês.





– O caso dele chegou a nós como uma oportunidade por estar livre, mas surgiram informações de que ele tem contrato com o clube japonês. Nosso departamento jurídico está trabalhando em cima disso. Se o jogador estiver livre no mercado, interessa. Se tiver contrato vigente, não fazemos negócio – explicou o diretor de futebol corintiano, Duílio Monteiro Alves, em entrevista no mês passado.





Em janeiro Rony chegou a acertar com o Botafogo, vestir a camisa e treinar com o time, mas o Albirex fez o negócio melar. No início de abril o atacante rescindiu seu vínculo com o Cruzeiro. Além do Corinthians e do clube carioca, São Paulo, Bahia tiveram interesse no atleta.





– Tenho confiança nos meus advogados e no meu empresário, que é como se fosse um pai para mim. Espero começar a treinar logo com o meu novo clube – disse Rony, que está morando em São Paulo.





A última partida oficial de Rony foi no dia 2 de dezembro de 2017, quando o Albirex venceu o Cerezo Osaka por 1 a 0, gol dele, pelo Campeonato Japonês. Cria do Clube do Remo, Rony chegou à base do Cruzeiro em 2015, assinando um contrato até 5 de janeiro de 2020. Emprestado ao Náutico em 2016, fez 14 gols em 51 jogos e em seguida foi para o Albirex.





Globo Esporte