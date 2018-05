Fla fecha com quinto patrocínio para a camisa e estreia marca contra o River Plate

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira contrato de patrocínio com mais uma marca. A Descomplica, empresa de plataforma de educação digital que também está no uniforme do Fluminense, vai ficar na parte de trás da camisa do Rubro-Negro. O contrato é válido até o fim deste ano. Os valores do patrocínio não foram revelados.





Além da Descomplica, o Flamengo tem como patrocinador principal a Caixa Econômica Federal. Na camisa, ainda há a Carabao, nas mangas, a MRV, nas costas superior da camisa, e a Tim, dentro do número de jogo dos atletas.





O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o uso da nova propriedade na camisa na reunião realizada na noite dessa terça-feira. A "estreia" da Descomplica será na partida contra o River Plate, nesta noite de quarta, na última partida da fase de grupos da Libertadores, em Buenos Aires.





Globo Esporte