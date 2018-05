Fora da Copa, Rodriguinho cogita analisar propostas para deixar o Corinthians

(Foto: Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians)









A proximidade da pausa no Campeonato Brasileiro para a realização da Copa do Mundo coloca o nome de Rodriguinho mais uma vez entre os favoritos a deixar o Corinthians em outra janela de transferências.





Um dos principais destaques do time no ano, o jogador não tem em mãos nenhuma proposta oficial, mas vem sendo especulado em alguns mercados.





Ex-técnico do Timão, hoje no Al-Wehda, da Arábia Saudita, Fábio Carille admitiu que tentará a contratação de alguns jogadores do clube alvinegro. Fã de Rodriguinho, o técnico pode indicá-lo para seu novo clube. Ainda, porém, não há conversas neste sentido.





Apesar do consolo por estar na lista de suplentes da seleção brasileira para a Copa do Mundo, a não inclusão do nome dele na lista dos 23 convocados por Tite tem consequências. Focado apenas no Corinthians nos últimos meses para conseguir manter uma regularidade capaz de levá-lo à seleção brasileira, o meia agora admite ouvir propostas caso elas cheguem na pausa do Brasileirão.





Antes avesso a voltar ao Oriente Médio após uma passagem pelo Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, entre 2014 e 2015, o jogador deixou de lado a fixação por jogar num grande centro da Europa e, aos 30 anos, admite avaliar tudo o que chegar para o seu empresário.





Vale lembrar que, em 2017, a diretoria corintiana recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, pelo jogador, que renovou contrato até o fim de 2019. Em entrevista ao programa “Camarote FC”, do canal Premiere, do Grupo Globo, o presidente Andrés Sanchez admitiu que deve perder alguns titulares no segundo semestre deste ano.





– O Corinthians vai perder de um a três jogadores, eu acho. Gente, não tem jeito, se chegam com o dinheiro aqui, jogador quer sair, não tem o que fazer – disse Andrés.





Desfalque do Timão na derrota por 2 a 1 para o Internacional, no domingo, no Beira-Rio, Rodriguinho segue realizando um tratamento dentário, e começa a semana como dúvida para o jogo de quinta-feira, diante do América-MG, às 18h (de Brasília), na Arena Corinthians.





Globo Esporte