Galatasaray vence e mantém a distância para o rival Fenerbahçe na luta pelo título

A briga pelo título do Campeonato Turco segue intensa. Eternos rivais, Galatasaray e Fenerbahçe venceram os seus respectivos jogos neste domingo e continuam nas primeiras colocações da competição. O Galatasaray é líder, com 69 pontos, três a mais do que o Fenerbahçe. O terceiro é o Basakehir, também com 66 pontos (mas saldo de gols pior).





Jogando fora de casa, o Galatasaray derrotou o Akhisar Genclik, por 2 a 1. Quarta vitória seguida na competição, a 22ª em 32 rodadas disputadas.





O destaque da partida foi o meia Garry Rodrigues. Ele marcou os dois gols do time. No primeiro, ele concluiu, dentro da pequena área, a jogada de ataque que começou pela direita. No segundo, Rodrigues recebeu na ponta esquerda, driblou a marcação e bateu colocado, no outro canto.





Depois de ter um pênalti desperdiçado, por Aydogdu, no primeiro tempo, o Akhisar descontou na etapa final graças ao gol contra de Aziz. Curioso que o Galatasaray também perdeu um pênalti. Já nos acréscimos, Gomis isolou na cobrança. Nesse lance, Lukac, do Akhisar, foi expulso.





Invicto há oito jogos, Fenerbahçe segue na cola





Enquanto isso, o Fenerbahçe venceu o Bursaspor por 2 a 1. Todos os gols saíram no segundo tempo. O primeiro do Fenerbahçe foi um gol contra de Sow, do Bursaspor. Souyalp diminuiu para o time visitante.





Faltando pouco para o fim da partida, o Bursaspor teve dois jogadores expulsos: o brasileiro Titi e o turco Kanatsizkus. Com dois atletas a mais, o Fenerbahçe conseguiu a vitória já nos acréscimos, com o gol do brasileiro Fernandão, que tinha entrado no lugar de Soldado.





O Fenerbahçe está invicto há oito jogos no Campeonato Turco, sendo seis vitórias nos seis últimos compromissos pela competição.





Outra equipe que está na briga pelo título, o Besiktas entra em campo nesta segunda-feira, contra o Kayserispo. Atual bicampeão do Campeonato Turco, o Besiktas é o quarto colocado na tabela de classificação, com 62 pontos.





Globo Esporte