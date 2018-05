Giroud marca, Chelsea vence o Liverpool e segue vivo na briga pela Champions

O Chelsea ainda não se deu por vencido na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com gol de Giroud, venceu o Liverpool, por 1 a 0, neste domingo, no Stamford Bridge, e manteve o sonho vivo para a semana final do Campeonato Inglês. De quebra, por se tratar de um confronto direto, também adiou a classificação dos Reds.





Assim que marcou o gol, numa cabeçada após cruzamento de Moses, aos 32 minutos do primeiro tempo, Giroud correu na direção do banco de reservas. Lá, abraçou David Luiz, que não foi relacionado mais uma vez pelo técnico Antonio Conte, mas assistia ao jogo no mesmo setor, algumas cadeiras acima.





O Chelsea não depende dele, então precisa vencer os seus jogos restantes e contar com tropeços de Liverpool ou Tottenham para garantir uma vaga na fase de grupos. Os Reds, vale lembrar, ainda podem se classificar caso conquistem a Liga dos Campeões - farão a final contra o Real Madrid no dia 26, em Kiev. Caso isso aconteça, e o Liverpool termine entre os quatro, a vaga vai para a República Tcheca.





Sensação da temporada, o egípcio passou em branco numa tarde de pouco brilho. Ainda levou um cartão amarelo por simular uma falta na meia-lua aos 39 minutos do primeiro tempo. O torcida do Liverpool espere que ele tenha guardado o poder decisivo para os dois jogos finais da temporada.





Não foi um grande jogo da altura dos dois clubes. O Chelsea, no melhor estilo Conte, deixou o Liverpool jogar e ameaçava nos contra-ataques. Além do gol de Giroud, pouco fez no primeiro tempo, enquanto os visitantes ameaçaram com Firmino e Mané. Na etapa final, Marcos Alonso acertou um sem-pulo lindo (foto) e quase fez o segundo. Klopp pôs os Reds ainda mais no ataque com substituições, mas faltou pontaria.





Globo Esporte