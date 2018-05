Hamilton vence com facilidade na Espanha e aumenta vantagem no campeonato

A temporada de 2018 bem que começou complicada para Lewis Hamilton, mas agora tudo está de volta à normalidade. Depois de ganhar no Azerbaijão na base da sorte após o pneu furado de Valtteri Bottas no fim, o inglês dominou praticamente de ponta a ponta o GP da Espanha e chegou à segunda vitória consecutiva. Agora, o tetracampeão soma 95 pontos no campeonato e, dessa forma, amplia para 17 a vantagem para o vice-líder Sebastian Vettel, que completou a prova apenas em quarto.





A segunda posição em Barcelona ficou com Valtteri Bottas, que assumiu o terceiro lugar na tabela, mas a distantes 20 pontos do alemão da Ferrari. Depois da saraivada de críticas nas últimas semanas pelas encrencas na pista, Max Verstappen teve sua melhor atuação na temporada e, com uma estratégia de um pit stop, contra dois de Vettel, completou o pódio na terceira posição. O holandês ainda conseguiu resistir nas voltas finais mesmo com danos na asa dianteira após um contato com a Williams de Lance Stroll.





Completaram a zona de pontuação, da quinta à décima posições, Daniel Ricciardo (RBR), Kevin Magnussen (Haas), Carlos Sainz (Renault), Fernando Alonso (McLaren), Sergio Perez (Force India) e Charles Leclerc (Sauber).





Entre os abandonos, destaque para a quebra da Ferrari de Kimi Raikkonen e pelo perigoso acidente causado por Romain Grosjean ainda na primeira volta, quando ele tirou da prova não apenas a si próprio, como Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.





A próxima etapa da temporada 2018 será disputada daqui a duas semanas, em Mônaco.