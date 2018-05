Inglaterra começa a treinar e anuncia Harry Kane como capitão na Copa

É quase um título de "sir". Em seu primeiro dia de treinamentos no CT de St's George Park, em Staffordshire, norte do país, nesta terça-feira, a seleção inglesa anunciou que o atacante Harry Kane, de 24 anos, do Tottenham Hotspur, vai ser o capitão na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Assim como a convocação para o torneio na semana passada, a divulgação foi feita por vídeo nas redes sociais.





- Ser capitão é aquele algo a mais. Estou empolgado para a Copa do Mundo, mal posso esperar para estar lá e viver essa experiência. Liderar meus companheiros vai ser especial - disse Kane.





Convocado para as seleções de base desde o sub-17, em 2012, Kane estreou na principal em 2015 balançando a rede depois de 79 segundos em campo. Autor de 12 gols em 23 partidas, o atacante começou a usar a braçadeira durante as eliminatórias da Copa, no meio do ano passado, e ficou no posto em quatro jogos.





- Harry tem algumas qualidades pessoais excepcionais. Ele é um profissional meticuloso. As coisas mais importantes para um capitão é que eles definem o padrão todos os dias - disse Southgate.





O técnico disse que o atacante precisará do apoio das outras lideranças do grupo para exercer sua função. Capitão na Copa de 2014, o atacante Rooney não está entre os convocados para a Rússia.





- Harry vai precisar do apoio das outras boas lideranças que temos em volta dele. Não dá para virar um time de qualidade apenas tendo um bom capitão, com bons valores. Isso precisa ser espalhado pelo grupo. Acho que ele é o que está pronto para assumir esse desafio - disse Southgate, referindo-se, principalmente, aos veteranos Henderson, volante do Liverpool, de 27 anos, e Cahill, zagueiro do Chelsea, de 32 anos.





Globo Esporte