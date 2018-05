Jornal: Neymar se encontrou com representante do Real, e preço superaria R$ 1 bi

No dia em que Neymar reapareceu em um jogo do PSG, a imprensa espanhola não perdeu tempo e ampliou a especulação sobre uma possível transferência do atacante para o Real Madrid. O jornal “As”, de Madri, publica na capa de sua edição desta quarta-feira que o brasileiro se encontrou duas vezes com um representante merengue no período em que esteve no Brasil, durante a recuperação de sua cirurgia no pé direito. E mais. O valor do negócio chegaria aos € 260 milhões (cerca de R$ 1,01 bilhão).





As informações são estampadas com a seguinte manchete: “Neymar negocia com o Madrid”. O mesmo diário “As”, no entanto, publicou em março que as cifras para a transação poderiam chegar até € 400 milhões (R$ 1,6 bilhão na cotação da época), € 140 milhões a menos que o preço informado na capa desta quarta.





No início deste mês, o “Marca”, outro grande jornal esportivo de Madri, usou o brasileiro na capa e escreveu que ele “quer jogar com Cristiano Ronaldo”.





O craque da Seleção foi contratado em agosto do ano passado pelo PSG por um valor recorde de € 222 milhões (R$ 815 milhões na cotação da época) e assinou contrato até junho de 2022 com a equipe francesa.





Neymar não entra em campo desde o dia 25 de fevereiro deste ano, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito. Ele passou por cirurgia em Belo Horizonte e se recuperou em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro.





Desde o último dia 4, o craque está de volta a Paris e, nesta terça, foi ao Stade de France e viu o PSG vencer o Les Herbies por 2 a 0 na final da Copa da França.





Globo Esporte