Lesão volta a assombrar Douglas Costa, e Taison vira opção para amistoso

Nesta quinta-feira, dia 24 de maio, a seleção brasileira tem três jogadores ainda sem condição de jogo. O problema é que dois deles atuam na mesma posição. Neymar e Douglas Costa ainda são dúvidas para o amistoso do dia 3 de junho, contra a Croácia, e isso pode abrir portas para um dos mais contestados nomes do grupo ter chance às vésperas da Copa do Mundo: Taison.





A questão de Neymar era prevista. No dia 3 de março, ele teve o quinto metatarso do pé direito operado. Douglas Costa, porém, sentiu um incômodo depois da convocação de Tite, no último dia 19, a despedida da Juventus da temporada. Um exame já na Granja Comary apontou lesão na região posterior da coxa esquerda.





Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, disse que não trabalha neste momento com a possibilidade de corte, mas a participação do atacante no próximo amistoso é improvável.





Neymar, caso entre em campo, certamente não jogará 90 minutos. Taison passa a ser a principal alternativa para Tite, se ele não quiser mudar demais a estrutura da equipe. Outra opção seria deslocar Coutinho para a esquerda, com Willian na direita e Fernandinho ou Renato Augusto centralizados, mas o técnico quer observar Coutinho por dentro.





As lesões no lado esquerdo do ataque, inclusive, foram um drama frequente para Douglas Costa e o fio ao qual Taison se agarrou desde agosto de 2016 para conseguir um lugar no grupo da Copa do Mundo.





Douglas Costa esteve ausente das duas primeiras listas de Tite. Taison foi o substituto. Depois, Neymar foi poupado de amistosos na Austrália e abriu mais uma brecha para o jogador do Shakhtar, que voltou a aparecer em março deste ano, após a lesão do craque do PSG.





O Brasil volta a treinar nesta quinta-feira à tarde, e a expectativa é que cada vez mais atletas apareçam no campo. Até agora, foram ao gramado apenas 11 dos 20 que estão na Granja Comary. A partir disso, também começará a ser esclarecido se Neymar e Douglas Costa vão conseguir se recuperar até o amistoso ou se Taison ganhará força para enfrentar a Croácia.





Globo Esporte