Loco Abreu deixa o Audax Italiano após confusão com a torcida

Loco Abreu não é mais jogador do Audax Italiano. Depois de onze jogos e nenhum gol marcado, o atacante acertou a saída do clube. No fim de abril, ao ser criticado pela torcida, El Loco lançou uma mesa em direção à arquibancada. Por causa da atitude, pegou dois jogos de suspensão e melou de vez a relação com dirigentes e fãs.





O uruguaio de 41 anos anos busca agora um novo clube no Chile. A decisão de romper contrato com o Audax Italiano foi tomada amigavelmente, de acordo com o agente do jogador, Sebastián López.





– Chegamos a um acordo para que o clube busque um atacante que se adapte às características de jogo do Audax e nós procuremos outro time que se adapte às características de Abreu – disse López, em entrevista ao jornal chileno "La Tercera".





Entre 2010 e 2012, Loco Abreu defendeu as cores do Botafogo. Ele foi campeão carioca de 2010 e caiu nas graças da torcida, principalmente pelo estilo irreverente e pelas cavadinhas nas cobranças de pênalti. Já em 2017, o atacante voltou ao Brasil para defender o Bangu, mas não teve sucesso.





Globo Esporte