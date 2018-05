Manchester United recebe maior premiação no Inglês que o campeão City

(Foto: Reprodução / Site Oficial)









A Premier League divulgou nesta quinta-feira a divisão da premiação referente à temporada 2017/18. Há um fato curioso: o Manchester United recebeu um pouco mais do que o campeão City: 149,7 milhões de libras (R$ 741 milhões) a 149,4 milhões de libras (R$ 739,5 milhões).





A diferença de apenas 328,5 mil libras (R$ 1,6 milhão) se deve ao fato de os Diabos Vermelhos terem dois jogos a mais transmitidos ao vivo para o Reino Unido (28 a 26).





Os 20 clubes recebem 50% do montante igualmente – neste ano, um valor de 34,8 milhões de libras (R$ 172,2 milhões). 25% são divididos de acordo com a posição na tabela e outros 25% segundo o número de partidas exibidas ao vivo.





No total, foram distribuídos 2,42 bilhões de libras (R$ 11,9 bilhões), 2,1 milhões de libras a mais do que na última temporada. A diferença entre o maior (Manchester United) e menor (West Bromwich) é de apenas 55,1 milhões de libras (R$ 272,7 milhões), ou 58% a mais para os cofres do time de José Mourinho.





