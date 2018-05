Melo e Kubot vencem de forma arrasadora e vão à semifinal em Munique

O mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se classificaram nesta quinta-feira às semifinais do ATP 250 de Munique. A vaga veio através de uma vitória arrasadora. Os rivais foram o bósnio Mirza Basic e o húngaro Marton Fucsovics, sobre quem o brasileiro e seu companheiro fizeram 2 a 0, duplo 6/1, em somente 41 minutos de confronto. Agora, Melo e Kubot pegam o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya. No dia anterior, essa parceria derrotou os locais Kevin Krawietz e Maximilian Marterer por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4.





- Jogamos realmente muito bem, do começo ao fim da partida. Aproveitamos todas as oportunidades que tivemos. Conseguimos salvar um 0/40 no segundo set, que foi bem decisivo, pois eles estavam querendo tentar voltar no jogo, mas com essa recuperada, foi muito bom. Jogamos bem em momentos importantes. Por mais que o placar foi 6/1 e 6/1, tiveram momentos importantes, e isso acabou fazendo a diferença para o nosso lado. Estamos bem animados e focados para a próxima rodada - disse Melo.





O jogo





O domínio foi total desde o início do confronto. Com duas quebras seguidas, o brasileiro e o polonês fizeram 5 a 0 de cara. Levaram um game e, em seguida, finalizaram o primeiro set com 6 a 1 no placar. No segundo, Basic e Fucsovics abriram 1 a 0, mas não conseguiram fazer mais nada contra Melo e Kubot, que confirmaram o duplo 6/1 tranquilamente.





Brasuca leva pior no challenger de Savannah





O catarinense Karue Sell levou a pior nesta quinta-feira no challenger de Savannah. Ele foi derrotado pelo uruguaio Martin Cuevas, irmão mais novo do tenista Pablo Cuevas, pelo placar de 7/6 (7-3) e 6/4, em 1h26 de embate, na segunda rodada do torneio. Com os pontos que levou, o jovem de 24 anos poderá subir até 23 colocações no ranking mundial e entrará pela primeira vez no top 400, aparecendo na 397ª colocação.





