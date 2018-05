Monaco anuncia acordo, e Fabinho vai jogar no Liverpool

Após boas temporadas no Monaco, Fabinho despertou interesse de grandes clubes da Europa. A bola da vez agora é o Liverpool, vice-campeão da Champions League deste ano. Cientes da concorrência, os Reds vieram com tudo e levaram o brasileiro para a terra da Rainha. O acordo foi anunciado de forma oficial pelo twiiter oficial do clube do Principado e, seguidamente, pelo site oficial do clube inglês.





A oferta do gigante inglês seria de 50 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões). O Liverpool pagaria 45 milhões agora e mais 5 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) de bônus por metas alcançadas. As informações são dos sites ingleses "The Telegraph" e "Sky Sports" ainda não confirmadas pelos clubes envolvidos.





- Estou muito animado. Foi algo que sempre quis. É um clube gigante. Um clube com este tamanho querer minha contratação eu nem tive muito o que pensar para aceitar essa proposta. Vou tentar escrever minha história no Liverpool e ganhar títulos - disse o brasileiro, ao site oficial do clube.





O brasileiro também destacou um fator diferencial para aceitar a proposta do Liverpool. O fato de poder atuar no Campeonato Inglês.





- A Premier League se não for a melhor, estar entre as duas melhores ligas do mundo. É muito competitiva, tem cinco, seis equipes que podem ser campeões. Os clubes menores também são muito ricos, então têm bons jogadores. O que me chamou a atenção também foi a paixão que os torcedores têm. A cada fim de semana o estádo está lotado, com um ambiente excepcional. Isso me atraiu muito - afirmou o jogador, através da sua assessoria de imprensa.









O volante chega para substituir Emre Can, que está se encaminhando para a Juventus. O Liverpool já tem outra contratação fechada para a próxima temporada. Trata-se de Naby Keita, que vem do RB Leipzig.





O Fluminense, como clube formador do atleta, vai receber uma pequena porcentagem da quantia paga pelo Liverpool.





Recentemente, o vice-presidente do clube francês, Vadim Vasilyev, admitiu que o Atlético de Madrid tinha demonstrado interesse, mas ainda sem enviar alguma oferta formal.





Nesta temporada, o brasileiro atuou 45 partidas e marcou oito gols. Fabinho está no Monaco desde 2015.





Globo Esporte