Nadador paralímpico Daniel Dias recebe o Troféu Walter Schmidt 2018

Em sua 17ª edição, o Troféu Walter Schmidt, que tradicionalmente reconhece a contribuição de personalidades que trabalham para o desenvolvimento do setor de saúde brasileiro, homenageou pela primeira vez alguém que foi beneficiado pelos avanços da tecnologia nessa área. O escolhido foi Daniel Dias, maior nadador Paralímpico masculino do mundo, com 24 pódios, e que completa 30 anos em 24 de maio. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, o atleta nasceu prematuramente, com 37 semanas de gestação, pesando 1,970 kg e medindo 41 centímetros. Daniel sobreviveu graças ao empenho da equipe médica e o amparo da tecnologia neonatal.

A entrega do Troféu Walter Schmidt aconteceu ontem (23/05), durante o tradicional jantar da Hospitalar 2018. Por estar participando de competições internacionais, o atleta não pôde estar presente e a homenagem foi merecidamente recebida pelos seus pais, Paulo Dias e Rosana Faria Dias. Porém, alguns dias antes, Daniel visitou a fábrica da Fanem em Guarulhos e pôde conhecer cada etapa do processo de fabricação das incubadoras - que teve um papel tão importante em sua vida e de milhares de crianças. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente 15 milhões de bebês nascem antes do tempo no mundo. O Brasil aparece em décimo lugar, com 279 mil partos prematuros por ano (antes de 37 semanas de gestação). E tecnologia faz toda a diferença na sobrevida desses bebês.





"Sou muito grato por essa bela homenagem. Estou apaixonado pela empresa e adorei conhecer a importância que ela e seus equipamentos têm em salvar vidas tanto no Brasil, como no mundo. Não temos a noção do quanto isso aqui é incrível e espetacular. Ver isso tudo de perto, conhecer outras histórias, nos faz dar mais valor à vida", ressalta Daniel.





Sobre a escolha pelo atleta para a homenagem, a comissão julgadora do Prêmio Walter Schmidt considera que a história de persistência e superação do Daniel merece ser destacada. Não só pelo fato de ter se beneficiado de um equipamento como os da Fanem, mas, sobretudo, por ter se destacado em alguma área. É um verdadeiro exemplo de que sempre o melhor a se fazer é investir na vida.





Além do atleta, o médico Prof. Dr. Antônio Carlos Fernandes também foi homenageado na ocasião por conta de sua relevante participação profissional e humana no processo de reabilitação de Daniel Dias, assim como de outros milhares de pacientes da AACD, juntamente com outros tantos profissionais comprometidos que se dedicam a essa nobre missão.





O Troféu recebe o nome do empresário Walter Schmidt, pioneiro da neonatologia que dirigiu por mais de 50 anos a Fanem, hoje a indústria brasileira de equipamentos para a saúde com maior expressão no mercado neonatal. Desde o início, Schmidt conduziu a Fanem com elevado grau de pioneirismo, inovação e empreendedorismo, desenvolvendo produtos avançados para a área de neonatologia que contribuíram para o impulso do mercado hospitalar brasileiro e para salvar milhões de vidas.





Desde 2002, o prêmio Walter Schmidt já foi entregue a nomes com atuação destacada na área da saúde do Brasil, entre eles entre eles Benjamin Israel Kolpeman, Conceição Aparecida de Mattos Segre, Gonzalo Vecina Neto, Mayana Zatz, Saíde Jorge Kalil e Waleska Santos.