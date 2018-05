Palmeiras fará excursão fora do Brasil durante a Copa do Mundo

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)









O Palmeiras disputará amistosos no Panamá e na Costa Rica durante a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o clube definiu os últimos detalhes do período de treinamentos da equipe comandada por Roger Machado durante o Mundial da Rússia - o Campeonato Brasileiro será interrompido entre os dias 14 de junho e 15 de julho.





Depois do jogo do próximo dia 13, contra o Flamengo, o elenco do Palmeiras ficará de folga até o dia 25. Então, iniciará a viagem pela América Central.





No Panamá, o Verdão participará do torneio "Por la Paz de Colón" contra o Club Deportivo Árabe Unido, do Panamá, no dia 30 de junho, e o Independiente Medellin, da Colômbia, em 4 de julho.





Na Costa Rica, o adversário será a Liga Alajuelense, da primeira divisão da Costa Rica, no dia 8 de julho.





O Palmeiras vinha discutindo esse planejamento há alguns meses. A diretoria não terá custos na viagem. Os organizadores do tour vão arcar com as despesas do clube no Panamá e na Costa Rica. O clube também discute a possibilidade de realizar ações sociais nos países.





A última vez que o Verdão tinha disputado amistosos no exterior foi na pré-temporada de 2016, em janeiro, no Uruguai.





O retorno ao Brasil está previsto para 9 de julho, quando a equipe terminará a sua preparação na Academia de Futebol antes da retomada do Campeonato Brasileiro.





Globo Esporte