Perto de decisões, Corinthians tenta evitar pior sequência com Carille

Sem vencer há quatro jogos entre Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores e Copa do Brasil, o Corinthians tem uma semana de decisões para tentar evitar a pior sequência do clube sob o comando do técnico Fábio Carille.





Com ele no banco, o Timão nunca passou cinco partidas seguidas sem vitórias. A sequência atual inclui empates com Vitória e Ceará, além de derrotas para Atlético-MG e Independiente.





– (A sequência) Não incomoda, mas abre os olhos para muitas coisas. A gente fica alerta. Podíamos ter segurado alguns jogadores contra o Atlético-MG, mas falar agora é fácil. Não conseguimos o resultado por erros nossos. Mas não podemos lamentar, e sim trabalhar – afirmou Carille, depois do empate com o Ceará.





Em 2017, o Corinthians teve essa sequência ruim uma vez: perdeu para Bahia, Botafogo e Ponte Preta, e empatou com o Grêmio, todos pelo Brasileirão. No quinto jogo da série, venceu o Palmeiras por 3 a 2, em Itaquera, e caminhou para o título nacional.





Nesta semana, o Corinthians enfrenta o Vitória na próxima quinta-feira, na Arena, para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois, no domingo, recebe o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.





Relembre a sequência sem vitória do Corinthians:





25/4 - Vitória 0 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)

29/4 - Atlético-MG 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

2/5 - Corinthians 1 x 2 Independiente (Taça Libertadores)

6/5 - Corinthians 1 x 1 Ceará (Campeonato Brasileiro)





Globo Esporte