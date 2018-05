Presidente do Galo se gaba por aposta em Ricardo Oliveira ao abrir mão de Fred

A cada gol de Ricardo Oliveira, o presidente do Atlético-MG tem a sensação de que fez a escolha certa. Em dezembro do ano passado, o Galo, comando por Sette Câmara, rescindiu com Fred, que foi para o rival Cruzeiro. Antes mesmo da saída do atacante, o mandatário alvinegro já havia apostado em Ricardo Oliveira para a camisa 9.





Cinco meses depois, o mandatário do Galo se gaba da contratação que fez. Em 23 jogos, Ricardo Oliveira soma 10 gols. Além disso, o centroavante é um dos líderes do elenco e, aos 37 anos, apresenta condições físicas acima da média durante as partidas. Já Fred marcou apenas um gol pelo Cruzeiro e só voltará no fim do segundo semestre.





- O Ricardo Oliveira foi uma das grandes apostas que fiz pessoalmente, mas me gabo muito dela. Sem desfazer do Fred, que também é um grande jogador, mas entendo que fizemos um grande negócio ali ao trocar um jogador que veio para cá e está trazendo muito resultado por 1/3 do que se gastava antes.





O fator financeiro pesou na escolha do Atlético-MG. O clube economizou bastante em salários, já que Fred ganha valores fora da atual realidade atleticana, além de o clube esperar por uma multa de R$ 10 milhões assumida pelo atual centroavante do Cruzeiro no ato da rescisão. Enquanto o processo entre as partes corre na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o jogador da Raposa se recupera de uma contusão grave sofrida durante o Campeonato Mineiro.





Globo Esporte