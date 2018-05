Roger diz se cobrar por primeiro gol pelo Corinthians e revê o Sport: "É especial"

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)









O atacante Roger fez apenas dois jogos pelo Corinthians, mas já se cobra por ainda não ter balançado as redes pelo novo clube.





Neste domingo, diante do Sport, às 16h, na Arena Pernambuco, o camisa 9 terá a sua segunda oportunidade como titular da equipe e espera poder desencantar:





– Faz tempo que tenho me cobrado muito. Não por uma boa partida, porque contra o Ceará acho que tive bom desempenho. Mas eu preciso, sem dúvida, buscar esse gol que tira um pouco do peso, da ansiedade e traz confiança. Ele vai acontecer naturalmente. A idade traz experiência, a gente sabe que daqui a pouco uma bola sobra e a gente empurra para dentro. E aí, quem sabe, começa a colocar umas 10, 15, 20... Vai ser um grande ano – projetou o centroavante, de 33 anos.





Em treino na manhã deste sábado, Roger voltou à Ilha do Retiro e encontrou funcionários do Sport com quem trabalhou em suas duas passagens pelo clube pernambucano, em 2008 e 2013. Pelo Leão, ele conquistou um título estadual e uma Copa do Brasil.





– É especial, tenho grande carinho por essa casa, as duas passagens que tive por aqui foram especiais, marcantes na minha carreira. Estou do lado de cá agora, defendo o Corinthians e preciso fazer uma boa partida. Mas é sempre especial encontrar amigos com quem fui campeão, é com muita alegria que volto para Recife – declarou o jogador.





Roger acredita que a falta de entrosamento não será um problema para o Timão e projetou a equipe atacando o adversário, mesmo jogando fora de casa.





Veja as informações do Corinthians para enfrentar o Sport:





Globo Esporte