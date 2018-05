Rogerinho supera a estreia e segue vivo por vaga na chave de Roland Garros

(Foto: Marcello Zambrana/DGW Comunicação)









Depois de Thomaz Bellucci, foi a vez de Rogério Dutra Silva manter o Brasil com chances de ter representantes na chave principal masculina de simples em Roland Garros. Nesta terça-feira, o paulista de 34 anos derrotou o chileno Christian Garin (173º do ranking) por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/4, em 1h37, e avançou à segunda rodada da fase classificatória.





Para chegar à chave principal, Rogerinho ainda precisa percorrer um caminho complicado e vencer mais dois jogos. O próximo compromisso é contra o sérvio Andrej Martin (164º), que passou pelo norte-americano Kevin King também por 2 a 0, em 6/2 e 7/5. Rogerinho e Martin já se enfrentaram duas vezes no circuito, com duas vitórias a favor do sérvio.





O jogo





Rogerinho começou em dificuldade, levando a quebra logo no primeiro game e vendo Garin abrir 2/0. O brasileiro só conseguiu devolver o break no sexto game, empatando em 3/3 e salvou duas chances de quebra na sequência para manter o serviço. No tie-break, Garin também começou melhor, chegou a abrir 3-0 e teve dois set points, com 6-4 no placar. Rogerinho reagiu e anotou quatro pontos em seguida para virar para 8-6 e levar o set.





Na segunda parcial, ainda vivendo o bom momento pela vitória na parcial anterior, Rogerinho abriu com quebra de vantagem e segurou o serviço até o final para fazer 6/4 no placar e garantir passagem à segunda rodada do qualifying de Roland Garros





Globo Esporte