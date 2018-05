Roma deve pedir 90 milhões de euros por Alisson, diz jornal

Alisson está mesmo valorizado. O goleiro titular da Seleção Brasileira é um dos principais alvos do Liverpool para a próxima temporada. No entanto, a Roma, clube onde o arqueiro atua, não quer vender barato. De acordo com o jornal inglês "The Guardian", os romanistas podem pedir até 90 milhões de euros ao Liverpool, mais de R$ 386 milhões.





O Liverpool tem urgência para contratar um goleiro, já que Loris Karius, titular nos últimos jogos da temporada, falhou em dois lances na final da Liga dos Campeões. Alisson, por sua vez, teve mais um ótimo ano com a camisa da Roma e participou bem dos jogos contra os Reds, nas semifinais da Champions.





Um dos principais trunfos que os romanistas têm é o longo contrato com Alisson. O acordo atual vai até 2021 e ainda pode ser estendido. Ainda segundo o "The Guardian", a Roma analisa oferecer um aumento anual de 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 6,5 milhões, para tentar segurar o brasileiro.





Globo Esporte