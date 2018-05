Seis brasileiros avançam na Libertadores; confira possíveis confrontos das oitavas

Terminou nesta quinta-feira a fase de grupos da Libertadores, com 16 clubes classificados para as oitavas de final. O sorteio será no dia 4 de junho, na sede da Conmebol, no Paraguai. Os confrontos serão entre os times do pote 1, que ficaram em primeiro lugar em seus grupos, e os do pote 2, que ficaram na segunda colocação.





Equipes que estavam no mesmo grupo podem voltar a se encarar nas oitavas, e não há restrição de clubes do mesmo país se enfrentarem. O Flamengo foi o único time brasileiro que se classificou em segundo lugar, e a chance de um duelo doméstico é de 62,5% (já que dos oito possíveis adversários do Fla, cinco são brasileiros).





Por falar em probabilidades, é certo que teremos no mínimo dois duelos entre brasileiros e argentinos.





Há até uma possibilidade matemática de termos SEIS duelos entre times de Brasil e Argentina na próxima fase – para isso, o sorteio teria de dar, necessariamente, confrontos entre River Plate e Flamengo, e outros dois encontros entre os quatro times que não são nem do Brasil, nem da Argentina (os colombianos do Atlético Nacional e os paraguaios do Libertad no pote 1, e os chilenos do Colo-Colo e os paraguaios do Cerro Porteño no pote 2).





O Palmeiras teve a melhor campanha entre todos os times e terá a chance de fazer o segundo jogo sempre em casa até o final da competição.





Também no dia 4 de junho serão sorteados os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Seguem na disputa o Atlético-PR, São Paulo, Bahia, Botafogo e Fluminense, além do Vasco, que terminou em terceiro em seu grupo na Libertadores e se classificou para a competição.





Globo Esporte