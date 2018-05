Sem espaço no Flamengo, volante Willian Arão entra na mira do Inter

Rodrigo Caetano assumiu oficialmente o cargo de diretor executivo do Inter nesta quinta-feira, imediatamente após ser apresentado pelo presidente Marcelo Medeiros e o vice de futebol Roberto Melo no Beira-Rio. O profissional conhecerá sua nova sala, no CT do Parque Gigante, e toda a estrutura de trabalho do clube e logo ficará a par dos nomes analisados pelo Colorado para complementar seu elenco para a disputa do Brasileirão.





Um deles é Willian Arão, seu velho conhecido dos tempos de Flamengo, último clube por que passou antes do Inter. O volante figura na lista de atletas monitorados pelo departamento de futebol colorado. A diretoria irá repassá-lo, assim, para análise do executivo antes de cogitar uma possível investida pelo jogador.





Na entrevista coletiva após a apresentação, Caetano rechaçou que o interesse por Arão trata-se de uma indicação pessoal. O dirigente ainda negou que esteja tratando da negociação e assegurou que ainda não tratou de nomes com a diretoria.





– Questão do Willian Arão, não conversamos de nomes. Qualquer tipo de especulação é porque vinha sendo tocado antes da minha chegada. Agora, vamos nos informar de tudo – afirma o dirigente.





De acordo com o que o GloboEsporte.com apurou, o técnico Odair Hellmann mostrou entusiasmo com a possibilidade de contar com o volante, que sofre com contestações por parte da torcida rubro-negra. Os altos valores envolvidos em uma compra estão descartados.





Willian Arão chegou ao Flamengo em 2016 e foi apresentado por Rodrigo Caetano, à época executivo do clube carioca. O volante foi titular durante boa parte das duas primeiras temporadas pelo Rubro Negro. Perdeu espaço, porém, com o técnico Maurício Barbieri. Em 2018, são apenas oito jogos disputados, o último deles contra o Santa Fe, pela Libertadores.





