Sem Guerrero, Peru divulga lista com 24 pré-convocados para o Mundial

Embora Guerrero ainda tenha um pequeno fio de esperança de reverter a suspensão imposta pelo TAS e ser liberado para jogar a Copa do Mundo, o nome do atacante não apareceu na pré-convocação da seleção peruana para o torneio. O técnico Ricardo Gareca divulgou nesta quarta-feira uma lista com 24 nomes que poderão estar na Rússia com o time sul-americano.





O lateral Trauco, do Flamengo, e o meia Cueva, do São Paulo, estão entre os relacionados pelo treinador, que concederá entrevista coletiva ainda nesta quarta. Um dos nomes deverá ser descartado pelo técnico até o dia 4 de junho, quando as seleções precisam enviar a lista final, com 23 atletas, à Fifa.





As seleções podem listar até 35 jogadores candidatos para ir à Copa - e a relação final precisa sair deste grupo, que não foi divulgado pela Federação Peruna, e poderia conter o nome de Guerrero. Depois de 4 de junho, as substituições na lista de 23 só poderiam ocorrer por conta de lesões.





Alguns dos convocados já vêm treinando no CT da federação, em Lima, de olho nos amistosos de preparação antes do Mundial. O primeiro deles será diante da Escócia, no dia 29 de maio. Depois, os peruanos pegarão a Arábia Saudita, no dia 3, e, seis dias depois, enfrentarão a Suécia. A estreia na Copa do Mundo será diante da Dinamarca, no dia 16 de junho, em Saransk, às 13h (de Brasília). Na segunda rodada, a equipe de Ricardo Gareca enfrentará a França, no dia 21, em Samara, fechando a participação na fase de grupos contra a Austrália, no dia 26, em Sochi.





Guerrero foi suspenso pelo TAS por 14 meses, após testar positivo para benzoilecgonina. Segundo o atacante, a ingestão da substância ocorreu quando tomou um chá de anis contaminado em um hotel em Buenos Aires, onde estava concentrado com a seleção peruana para duelo contra a Argentina, em outubro do ano passado. O jogador do Flamengo cumpriu seis meses de punição e chegou a voltar a campo neste mês - mas a decisão do TAS o obrigará a ficar fora de campo por mais oito meses.





Goleiros: Carlos Cáceda - Deportivo Municipal (Peru), José Carvallo - UTC Cajamarca (Peru), Pedro Gallese - Tiburones Rojos de Veracruz (México)





Defensores: Luis Abram - Vélez Sarsfield (Argentina), Luis Advíncula - Lobos BUAP (México), Pedro Aquino - Lobos BUAP (México), Miguel Araujo - Alianza Lima (Peru), Wilder Cartagena - Tiburones Rojos de Veracruz (México), Aldo Corzo - Universitário (Peru), Christian Ramos - Veracruz (México), Alberto Rodríguez - Junior Barranquilla (Colômbia), Anderson Santamaría - Puebla FC (México), Miguel Trauco - Flamengo (Brasil),





Meio-campistas: Christian Cueva - São Paulo (Brasil), Paolo Hurtado - Vitória Guimarães SC (Portugal), Nilson Loyola - Melgar (Peru), Sergio Peña - Granada (Espanha), Yoshimar Yotún - Orlando City SC (Estados Unidos), Renato Tapia - Feyenoord Rotterdam (Holanda)





Atacantes: Raul Ruidíaz - Monarcas Morelia (México), Jefferson Farfán - Lokomotiv Moscow (Rússia), Edison Flores - Aalborg BK (Dinamarca), Andy Polo - Portland Timbers (Estados Unidos)





Globo Esporte