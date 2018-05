Sem Hart, Inglaterra divulga lista final com 23 nomes para a Copa do Mundo

Tentando apagar a imagem ruim deixada nas últimas participações em Copas do Mundo, a Inglaterra divulgou nesta quarta-feira sua lista final de convocados para o Mundial. O técnico Gareth Southgate optou por, assim como a seleção brasileira, anunciar diretamente os 23 atletas que estarão na competição na Rússia - apesar de ter a possibilidade de escolher, antes, 35 pré-convocados. O goleiro Joe Hart, ícone das últimas gerações do English Team, ficou de fora.





A lista foi oficialmente anunciada pela Federação Inglesa (FA) através das redes sociais. Logo depois foram divulgados os nomes de cinco suplentes, que poderiam ocupar uma vaga entre os 23 até o dia 4 de junho - data imposta pela Fifa para a entrega da lista final. Depois, trocas só poderão ser feitas por conta de lesão. Os substitutos são: o goleiro Tom Heaton (Burnley), o zagueiroTarkowski (Burnley), e os meias Cook (Bournemouth), Livermore (West Bromwich) e Lallana (Liverpool).





Nos últimos meses, Southgate sofreu com diversas baixas no elenco. As mais recentes foram a dupla Alex Oxlade-Chamberlain e Jose Gomez, ambos jogadores do Liverpool. O meia se lesionou na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, contra a Roma, e precisou operar o joelho esquerdo. O zagueiro também passou por cirurgia, mas para tratar uma lesão no tornozelo sofrida em amistoso com a Holanda, em março. Na tentativa se recuperar rapidamente, agravou o quadro.





A reta final da preparação será em St. George’s Park, casa da Football Association, e dois amistosos contra seleções que estarão na Copa estão agendados. No dia 2 de junho, em Wembley, a Inglaterra encara a Nigéria. No dia 7, em Elland Road, em Leeds, enfrenta a Costa Rica.





Na Copa, a Inglaterra está no Grupo G. A estreia será diante da Tunísia, em Volgogrado, no dia 18 de junho. No dia 24, o adversário será o Panamá, em Nizhny Novgorod. A seleção fecha a primeira fase quatro dias depois, contra a Bélgica, em Kaliningrado.





Confira os 23 convocados da Inglaterra





Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke City) e Nick Pope (Burnley);

Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), Cahill (Chelsea), Delph, Stones e Walker (Manchester City), Phil Jones e Ashley Young (Manchester United), Danny Rose e Trippier (Tottenham) e Harry Maguire (Leicester);





Meio-campo: Dier e Dele Alli (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Lingard (Manchester United) e Loftus-Cheek (Crystal Palace);





Ataque: Raheem Sterling (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester) e Danny Welbeck (Arsenal).





Globo Esporte