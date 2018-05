Sem sustos, Flamengo vence Bahia com golaço de Lucas Paquetá e segue líder do Brasileiro

(Foto: André Durão)









Criticado por não apoiar bem, Renê foi o principal destaque rubro-negro na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia. Foi muito participativo no combate e deu duas assistências. No primeiro, pareceu um chute errado, mas no segundo ele participou desde o início da jogada até entregar para Paquetá dar uma bela cavada. Grande atuação.





"Espectador" na etapa inicial, Diego Alves foi muito exigido na etapa final e fez pelo menos três boas defesas. Com a confiança de volta após alguns erros no início da Libertadores, o goleiro volta a ser destaque no elenco rubro-negro.





Líder isolado do Brasileiro com 17 pontos, o Flamengo enfrenta o Corinthians no próximo domingo, às 16h, no Maracanã novamente. Já o Bahia, perto do Z-4, joga na Fonte Nova contra o Grêmio na mesma data e mesmo horário.





Com os homens de meio-campo bem e um Renê inspiradíssimo defensiva e ofensivamente, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Bahia, com gols de Diego e Lucas Paquetá.





Na primeira etapa, o Rubro-Negro teve o domínio total da posse de bola - chegou a ter 75% dela nos 10 minutos iniciais - e resolveu a parada em jogadas com a participação de Renê. Na primeira, com ótima contribuição coletiva, o lateral-esquerdo pareceu ter errado chute, e a bola sobrou limpa para Diego.





No outro, o camisa 6 iniciou a jogada e deu o último passe antes de Paquetá cavar com talento.





Na etapa final, o Bahia começou a tentar pressionar, mas não levava perigo ao gol. Chegava com velocidade, rondava a área rubro-negra, mas não era incisivo.





No fim, Diego Alves fez duas defesas importantes, uma delas muito difícil, e garantiu a liderança do Flamengo por mais uma rodada.