Tubarão e Sorocaba empatam e aumentam série sem vitória na LNF

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal )









Tubarão e Sorocaba empataram por 4 a 4, na noite desta terça-feira, no ginásio Estener Soratto, em Santa Catarina, pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Os dois times aumentaram suas séries sem vitória na competição.





O Tubrão abriu vantagem de 2 a 0 com gols de Serginho e Pakito. O Sorocaba buscou o empate ainda no primeiro tempo, com Leozinho e Marcel. Na segunda etapa, o time paulista conseguiu a virada com Arthur. E ampliou com Eder Lima. Porém, o time catarinense conseguiu o empate: Evandro descontou e Serginho, no último lance da partida empatou: 4 a 4.





O resultado deixa o Sorocaba estacionado na oitava colocação, agora com 14 pontos. São cinco jogos sem vitória na competição. Em 10 partidas, o time soma quatro vitórias, três empates e três derrotas. Com nove pontos, o Tubrão segue na 13ª colocação, agora com duas vitórias, três empates e quatro derrotas. O time catarinense tem uma partida a menos na competição.





Na próxima rodada, o Tubarão enfrenta o Marechal Rondon, fora de casa, no dia 8 de junho, às 20h15. No mesmo dia e horário, o Sorocaba recebe o Joaçaba, no interior paulista.





