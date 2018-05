Único invicto, São Paulo vence América-MG e cola na liderança do Brasileirão

(Foto: Futura Press)









O São Paulo, enfim, vive um bom momento em 2018. Ainda invicto no Campeonato Brasileiro, o Tricolor ficou a apenas um ponto da liderança ao vencer o América-MG por 3 a 1, na noite deste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Foi a primeira vitória da equipe paulista como visitante sob o comando do técnico Diego Aguirre. Foi também a primeira derrota do Coelho em seu estádio no torneio – havia vencido os três jogos anteriores.





Diego Souza abriu o placar para o São Paulo aos sete minutos do primeiro tempo. Rafael Moura empatou, aos 11, e Nenê, aos 47, fez o segundo do Tricolor cobrando pênalti de Matheus Ferraz em Arboleda. No segundo tempo, Nenê, aos 15, anotou o terceiro.





O resultado faz o São Paulo pular para a quarta colocação, com 13 pontos, um abaixo do Flamengo. Fluminense e Atlético-MG têm os mesmos 13, mas estão em vantagem no número de vitórias – quatro a três. Vale lembrar que o Tricolor é o único time que ainda não perdeu no Brasileirão. O América-MG permanece com dez, em 11º.





América-MG e São Paulo começaram o jogo em ritmo acelerado. Com pouco mais de dez minutos, a partida já estava 1 a 1. Logo aos sete, Diego Souza aproveitou cruzamento de Everton e abriu o placar. O empate saiu em seguida, aos 11. Norberto aplicou uma caneta em Reinaldo e cruzou para Rafael Moura deixar tudo igual. A partida continuou intensa: Hudson levou perigo em cabeceio, e Sidão salvou o Tricolor duas vezes em chutes de Leandro Donizete e Rafael Moura. Aos 47, Matheus Ferraz deu uma gravata em Arboleda na área, e o árbitro marcou pênalti. Nenê marcou.





