Wayne Rooney está em "conversa séria" com DC United, afirma jornal americano

Wayne Rooney é a bola da vez nos Estados Unidos. De acordo com do jornal americano “The Washington Post”, existem “conversas sérias” entre o atacante inglês e o DC United, de Washington. A transferência estaria sendo negociada para a janela do meio do ano.





Rooney tem contrato com o Everton até junho de 2019. Entretanto, segundo o periódico, o retorno do jogador ao clube que o revelou não está saindo como planejado, deixando o atacante insatisfeito. Dessa forma, Rooney estaria analisando outras opções para a continuidade da carreira.





Aos 32 anos, Rooney retornou ao Everton em 2017, com o intuído de encerrar a carreira no clube o revelou e para qual torce desde a infância. Desde então foram 40 partidas e 11 gols marcados. O jogador viveu seu melhor momento na passagem pelo Manchester United, onde atuou por 13 anos.





Globo Esporte