Alberto Valentim comunica Botafogo que aceitou proposta do futebol árabe

(Foto: Rafael Ribeiro/Agência Estado)









A aposta em Alberto Valentim deu certo até então, mas durou pouco. O treinador de 43 anos aceitou proposta milionária do futebol árabe e interrompeu passagem que durou pouco mais de quatro meses. O GloboEsporte.com tentou contato com o treinador, que está na Rússia assistindo à primeira fase da Copa do Mundo, mas ele não respondeu. O nome e o país do clube ainda não foram revelados.





Alberto Valentim já comunicou ao gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros de sua decisão. O Alvinegro ainda não confirma de maneira oficial o fim da passagem de Valentim pelo clube.





As sondagens a Valentim chegaram ao Botafogo na semana passada, e as conversas foram evoluindo. Na segunda-feira, telefonou para o gerente Anderson Barros e comunicou que havia aceitado o oferecido pelos árabes.





Nos holofotes em 2017 pelo bom final de ano à frente do Palmeiras, foi o escolhido de Anderson Barros para substituir Felipe Conceição ainda em fevereiro. Respondeu rápido e, com um elenco desacreditado pela eliminação na Copa do Brasil diante do Aparecidense, conquistou o Carioca em abril.





Apresentado em 14 de fevereiro com a missão de recuperar um time que estava destroçado moralmente após péssimas participações na Taça Guanabara e na Copa do Brasil, Alberto deixa o clube com 11 vitórias, sete empates e mesmo números de derrotas.





O clube árabe será o terceiro de Alberto como treinador efetivo. Ele já havia comandado RB Brasil, em 2017.





Globo Esporte