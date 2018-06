Alemanha consegue virada heroica nos acréscimos, bate a Suécia e segue viva no grupo F

(Foto: Francois Lenoir/Reuters)









A Alemanha esteve eliminada da Copa do Mundo por 45 minutos. Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, resultado que sepultava qualquer chance de classificação às oitavas de final, os alemães buscaram uma virada heroica no segundo tempo. Com gols de Marco Reus aos dois minutos e Toni Kroos aos 49, os campeões mundiais triunfaram por 2 a 1, mudando completamente o panorama do grupo. Com os mesmos três pontos da Suécia, a Alemanha enfrenta a quase eliminada na Coreia do Sul na última rodada. Já os nórdicos terão como adversários o México, líder com seis pontos.





O primeiro tempo deu a impressão de que a Suécia sairia de campo com uma vitória maiúscula. Explorando os contra-ataques, os nórdicos levavam bastante perigo ao gol de Neuer, apesar da pressão alemã. Aos 31, Toivonen aproveitou erro de passe de Toni Kroos e abriu o placar com um toque de categoria encobrindo o goleiro da Alemanha. Para piorar a situação dos campeões mundiais, o volante Rudy deixou o campo de jogo ainda no primeiro tempo após receber uma pancada no nariz em lance acidental.





A Alemanha voltou para o segundo tempo pressionando ainda mais. Logo aos dois minutos, Marco Reus empatou após assistência de Mario Gómez, que entrou após o intervalo. Aos 15, o mesmo Reus reve a chance do segundo, mas ele furou ao tentar uma conclusão de letra. Sete minutos depois, foi a vez de Mario Gómez desperdiçar chance incrível, mandando por cima do travessão, sozinho dentro da área.





Como o empate deixaria a Alemanha em situação complicada, os campeões mundiais seguiram pressionando na metade final do segundo tempo. Aos 36, Boateng recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Mesmo com um a menos, os alemães continuaram melhores. Os minutos finais foram dramáticos. Aos 42, Olsen fez defesa sensacional em chute de Mario Gómez. Aos 46, Brandt acertou uma bomba na trave. Quando o jogo parecia que terminaria empatado, Kroos acertou lindo chute em cobrança de falta em dois toques, marcando o gol salvador. Festa alemã em Sochi.





Globo Esporte