Alisson diz que pretende definir novo clube antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo daqui a uma semana, no dia 17, e Alisson espera atender uma recomendação de Tite: definir sua transferência antes do jogo contra a Suíça. O goleiro da Roma está na mira de Real Madrid e Liverpool, e disse que gostaria de disputar o torneio sabendo qual será seu destino.





"Acredito que se resolva, sim, antes da Copa, é o que eu também quero. Para ser bem sincero, deixei a responsabilidade de todas as negociações com meus empresários. Se não se resolver até o primeiro jogo, será só depois da Copa. Meu pensamento está 100% aqui dentro", afirmou.





Alisson foi eleito para o elenco ideal da última Liga dos Campeões, juntamente ao costa-riquenho Keylor Navas, que defende justamente o Real Madrid, um dos candidatos a contratar o brasileiro. Questionado se seu futuro estará na equipe tricampeã europeia, ele se esquivou.





– (risos) Tem algumas possibilidades, estamos trabalhando em cima de todas, juntamente à Roma, respeitando o clube. Vamos ver se acontece alguma coisa durante essa semana.





Desde que a seleção brasileira se apresentou, dois jogadores concretizaram suas negociações: Fred foi vendido do Shakhtar Donetsk para o Manchester United por 55 milhões de euros, e a Juventus exerceu a opção de contratar Douglas Costa, do Bayern de Munique, em definitivo.





Ciente de que é impossível afastar completamente os jogadores do mercado, Tite pediu ao coordenador Edu Gaspar que os ajudasse, dentro do possível, a acelerar as conversas para que burocracias como exames médicos e assinaturas de contratos fossem feitas antes da Copa.





O Brasil embarca na noite deste domingo para Sochi, onde ficará concentrada na Copa do Mundo até a véspera das quartas de final, caso avance até essa etapa.





