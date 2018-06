Antes do adeus na Rússia, Guerrero deixa futuro indefinido: ''Nas mãos do Fla''

No Brasil, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Na Rússia, o camisa 9 do time deixou claro que ainda não sabe o que será do seu futuro no clube. Paolo Guerrero concedeu coletiva em Sochi, onde a seleção do Peru (já eliminada) cumpre tabela diante da Austrália nesta terça. Ele reforçou que irá se juntar aos companheiros de clube após o retorno ao Brasil.





No entanto, o peruano admitiu indefinição sobre o que pode acontecer após o término de seu contrato.





– Tenho contrato até agosto. Neste momento, estou na seleção. Depois tenho que retornar ao Brasil e me reintegrar ao grupo, ao Flamengo. Por ora, estou com a seleção, mas tenho contrato até agosto e isso está claro. Não sei o que vai acontecer. Creio que está nas mãos do Flamengo. Eu sigo sendo parte do Flamengo, mas estou com minha seleção e estou focado na partida desta terça – disse o atacante.





Depois da derrota para a França, no fim da semana passada, Guerrero já havia dito que estava liberado para jogar pelo clube carioca. O jurídico do Flamengo também entende que o atacante está apto atuar até que o mérito da liminar seja julgado. Ele teve o contrato reativado quando a Justiça da Suíça concedeu o efeito suspensivo e tem vínculo com o clube até 10 de agosto.





O Rubro-Negro aguarda o peruano após o Mundial, e ainda há expectativas por conversas.





Antes da Copa, houve desgaste entre Guerrero e a diretoria do Flamengo. Principalmente pela suspensão de seu contrato durante o período de punição por doping. Nas conversas iniciais pela renovação, também não foi encontrado um denominador comum. O atacante pedia longo prazo e esperava receber vencimentos do período suspenso.





Enquanto isso, o Flamengo se movimentou nos últimos dias para reforçar o seu ataque. O atacante Fernando Uribe chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana e estará na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira. O centroavante colombiano, de 30 anos, vai realizar exames médicos e assinar contrato antes de ser anunciado oficialmente.





