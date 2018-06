Após anúncio do Palmeiras, Scarpa se manifesta: "Sou muito grato a Deus por estar de volta"

Gustavo Scarpa se manifestou nas redes sociais na noite desta quarta-feira logo após o Palmeiras anunciar a sua recontratação. O acerto entre o meia e o Verdão tinha acontecido no começo da tarde.





- Sou MUUUUITO grato a Deus por estar de volta!!!!! Agradeço também a todos que torceram e oraram para que tudo desse certo. Recebi inúmeras mensagens de apoio nesse período difícil que passei, mas deu tudo certo, graças a Deus!!





Livre do vínculo com o Fluminense desde segunda-feira, Gustavo Scarpa acertou sua volta ao Palmeiras nesta quarta. Havia interesse de uma equipe da Arábia Saudita, mas o meia e seus empresários preferiram o Verdão.





O diretor de futebol alviverde Alexandre Mattos se reuniu com o estafe do atleta em Moscou, na Rússia. O retorno do meio-campista no elenco alviverde era um desejo do presidente Maurício Galiotte. O atleta realizou exames médicos na Academia de Futebol e assinou o seu novo contrato, que será nos mesmos moldes do acordo anterior, com validade de cinco anos.





Scarpa vestiu a camisa palmeirense de janeiro a março - o clube alviverde havia acordado pagar cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões na época) entre luvas ao atleta e comissão aos empresários. Mas uma sucessão de liminares e decisões jurídicas, que tinha o liberado do Fluminense no começo deste ano, fez o contrato do meia com o time carioca ser reativado.





Na última segunda, nova reviravolta: o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, concedeu um habeas corpus a Scarpa, liberando-o novamente – foi uma decisão monocrática, em caráter liminar; cabe recurso.





A dívida do Fluminense com Scarpa é de R$ 735 mil, referente a atrasados do FGTS (junho a novembro de 2017, direitos de imagem (agosto a novembro de 2017), o 13º salário de 2016, férias e o salário de novembro de 2017, de quase R$ 135 mil. O clube carioca também deve R$ 84 mil mensais ao jogador de março a outubro de 2017. Os números são dos advogados do atleta.





Com o anúncio do Palmeiras, Scarpa está novamente à disposição da comissão técnica. A ideia é que possa reforçar a delegação alviverde na excursão ao exterior. O elenco volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol. À noite, viaja para a Cidade do Panamá, onde fica concentrada até o dia 7 de julho para duas partidas (contra Deportivo Árabe Unido e Independiente Medellin). Antes do retorno ao Brasil, faz um terceiro amistoso, só que na Costa Rica (contra Alajuelense), no dia 8.





Globo Esporte