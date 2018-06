Após batida de Vettel na largada, Hamilton vence em Paul Ricard e reassume liderança

Se havia alguma possibilidade de Sebastian Vettel incomodar Lewis Hamilton na briga pela vitória no GP da França, tudo acabou em dez segundos de corrida: o alemão errou a freada para a primeira curva após a largada, acertou Valtteri Bottas, quebrou a asa dianteira, teve de ir aos boxes, caiu para o fim do pelotão e ainda foi punido. Ainda que tenha se recuperado e chegado em quinto, Vettel viu Hamilton vencer facilmente em Paul Ricard e reassumir a liderança do campeonato, agora com 14 pontos de vantagem (145 a 131).





Aproveitando o toque entre Vettel e Bottas no começo, Max Verstappen assumiu o segundo lugar e o manteve por toda a corrida. Kimi Raikkonen teve uma boa atuação e conquistou a última posição no pódio após ultrapassar, a seis voltas da bandeirada, Daniel Ricciardo, que finalizou em quarto.





Completaram a zona de pontuação, do sexto ao décimo lugares, Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz (Renault), Nico Hulkenberg (Renault), e Charles Leclerc (Sauber).





A próxima etapa da temporada será já no próximo domingo, com o GP da Áustria, em Spielberg.





- Hamilton venceu pela 65ª vez na carreira - apenas Michael Schumacher, com 91, tem mais vitórias.





- Segundo lugar em Paul Ricard é o melhor resultado de Max Verstappen na temporada 2018.





- Terceiro colocado, Kimi Raikkonen não subia ao pódio desde a corrida do Azerbaijão, onde terminou em segundo.





Globo Esporte