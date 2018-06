Após goleada, Comercial volta esforços para recuperação de Geilson

Comercial teve uma tarde de novo show na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, ao golear o Jaguariúna por 6 a 2, neste sábado à tarde, mas nem tudo foram flores para o time do técnico Pinho. O goleiro Geílson se machucou durante uma dividida, já no fim da partida, e teve de ser substituído.





O atleta fará exames para saber a gravidade, mas os jogadores mandaram energias positivas para o colega assim que a partida acabou. Entre eles, o meia Lineker, que marcou dois gols na partida e demonstrou muita preocupação.





O meia fez questão de demonstrar confiança em Wesley, jovem goleiro que ainda não teve chance de atuar na competição.





- A gente torce para que não seja nada. Mas se for, esperamos que ele se recupere logo para que possa voltar. É uma peça fundamental para o time, mas temos o Wesley que trabalha bem e eu tenho certeza que, se entrar, vai agarrar a oportunidade – apostou Lineker.





O Bafo soma 25 pontos e ocupa a liderança do Grupo 3. Na próxima rodada, domingo, às 10h, recebe a Itapirense, terceira colocada. Uma vitória sela o time na segunda fase da competição. Um empate também, dependendo da combinação de resultados da rodada.





