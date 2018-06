Após pancada, Fred não treina com o grupo e deve ser desfalque contra a Áustria

(Foto: Matt Dunham / AP)









Um dia após deixar o treino precocemente, Fred não trabalhou com o grupo nesta sexta-feira, último dia da delegação brasileira em Londres. O reforço do Manchester United tem um trauma no tornozelo direito, fruto de uma falta de Casemiro no treino de quinta, e não deve ficar à disposição de Tite no amistoso deste domingo, contra a Áustria, em Viena.





Ainda é cedo para fazer previsões a longo prazo. O tornozelo de Fred amanheceu melhor, mas é preciso esperar mais pelas reações do trauma para avaliar a necessidade de exames ou tratamentos diferentes.





Fred foi o desfalque na atividade fechada para a imprensa (assista abaixo ao vídeo da CBF TV) e ficou aos cuidados da fisioterapia. Já Renato Augusto trabalhou primeiramente com Bruno Mazziotti, em exercícios específicos, e depois no gramado com o restante do elenco, após seguidos dias aos cuidados do departamento médico por conta de dores no joelho esquerdo.





Seleção brasileira faz último treino em Londres

Tite jamais conseguiu ter os 23 convocados simultaneamente em campo, em três semanas de treinamentos. Primeiro foram Fagner e Douglas Costa, que se recuperavam de lesões musculares. Depois, Renato Augusto sentiu o joelho, e agora que está de volta, é Fred quem sai de cena.





Veja as informações da seleção brasileira para o amistoso contra a Áustria:





Local: estádio Ernst Happel, em Viena

Data e horário: domingo, às 11h (de Brasília)

Escalação: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus Técnico: Tite

Arbitragem: Viktor Kassai (Hungria), auxiliado por Oszkar Lemon e Zsolt Varga (ambos da Hungria)

Transmissão: TV Globo (narração de Galvão Bueno, comentários de Casagrande, Júnior e Arnaldo Cézar Coelho, reportagens de Tino Marcos e Mauro Naves); SporTV (narração de Luiz Carlos Júnior, comentários de Lédio Carmona, reportagens de Eric Faria), Globoplay e GloboEsporte.com

Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir de 9h30





