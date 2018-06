AproVAR ou reproVAR? Um balanço da arbitragem de vídeo na Copa do Mundo

A Copa do Mundo abriu as portas de vez para a tecnologia. Em 2014, adotou o chip na bola para determinar se é gol em jogadas sobre a linha. Agora em 2018, a novidade é o VAR ("Video Assistant Referee" na sigla em inglês), que consiste em uma equipe de arbitragem extra colocada em uma sala com televisões e replay para ajudar os árbitros de campo. Com o fim da fase de grupos, o GloboEsporte.com fez um balanço de como o recurso foi utilizado e quer saber: o que você está achando da modernidade?





Ao todo, considerando só os momentos em que a Fifa indicou a utilização em suas transmissões (dividindo a tela do campo com a da sala do árbitro de vídeo), o VAR foi acionado 26 vezes até aqui nesta Copa, sendo que em 16 houve mudança de marcação (o que equivale a 61,5%). Em 16 lances, o juiz usou a TV à beira do gramado para rever e tomar sua decisão final. Nas outras 10, os auxílios foram pelo ponto eletrônico.





A prática sugere que a TV de campo é usada pelo árbitro principal em lances interpretativos, enquanto jogadas mais objetivas, como por exemplo impedimentos ou cartões dados para jogadores errados, se esolvem pelo ponto eletrônico. Nesta sexta-feira, às 9h (de Brasília), a Fifa anunciou que irá realizar uma nova coletiva de imprensa sobre o VAR, para mostrar resultados e tirar dúvidas sobre o sistema.





Jogo: França 2 x 1 Austrália

Lance: pênalti de Risdon em Griezmann

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)





Jogo: Peru 0 x 1 Dinamarca

Lance: pênalti de Poulsen em Cueva

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Bakary Gassama (Gâmbia)

Árbitro de vídeo: Felix Zwayer (Alemanha)





Jogo: Costa Rica 0 x 1 Sérvia

Lance: cartão amarelo para Prijovic por falta em Acosta

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Malang Diedhiou (Senegal)

Árbitro de vídeo: Clément Turpin (França)





Jogo: Suécia 1 x 0 Coreia do Sul

Lance: pênalti de Kim Min-Woo em Claesson

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Joel Aguilar (El Salvador)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)





Jogo: Rússia 3 x 1 Egito

Lance: pênalti de Zobnin em Salah

Decisão inicial: falta fora da área

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Enrique Caceres (Paraguai)

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati (Itália)





Jogo: Irã 0 x 1 Espanha

Lance: gol de Ezatolahi

Decisão inicial: impedimento (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)





Jogo: Dinamarca 1 x 1 Austrália

Lance: pênalti de Poulsen (mão na bola)

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Antonio Mateu (Espanha)

Árbitro de vídeo: Mark Geiger (Estados Unidos)





Jogo: França 1 x 0 Peru

Lance: cartão amarelo para Aquino

Decisão inicial: cartão amarelo para Flores

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Mohammed Abdulla (Emirados Árabes)

Árbitro de vídeo: Daniele Orsato (Itália)





Jogo: Brasil 2 x 0 Costa Rica

Lance: pênalti anulado de González em Neymar

Decisão inicial: pênalti

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda)

Árbitro de vídeo: Danny Makkelie (Holanda)





Jogo: Nigéria 2 x 0 Islândia

Lance: pênalti de Ebuehi em Finnbogason

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Matthew Conger (Nova Zelândia)

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati (Itália)





Jogo: Bélgica 5 x 2 Tunísia

Lance: pênalti de Syam Ben Youssef em Hazard

Decisão inicial: pênalti (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Jair Marrufo (Estados Unidos)

Árbitro de vídeo: Mark Geiger (Estados Unidos)





Jogo: Inglaterra 6 x 1 Panamá

Lance: impedimento de Harry Kane

Decisão inicial: gol (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Ghead Grisha (Egito)

Árbitro de vídeo: Danny Makkelie (Holanda)





Jogo: Uruguai 3 x 0 Rússia

Lance: pênalti de Godín em Dzyuba

Decisão inicial: nada a marcar (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Malang Diedhiou (Senegal)

Árbitro de vídeo: Clément Turpin (França)





Jogo: Arábia Saudita 2 x 1 Egito

Lance: pênalti de Fathi (mão na bola)

Decisão inicial: pênalti (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Árbitro de vídeo: Artur Dias (Portugal)





Jogo: Arábia Saudita 2 x 1 Egito

Lance: pênalti de Ali Gabr em Al-Muwallad

Decisão inicial: pênalti (mantido)

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Árbitro de vídeo: Artur Dias (Portugal)





Jogo: Irã 1 x 1 Portugal

Lance: pênalti de Ezatolahi em Cristiano Ronaldo

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguai)

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati (Itália)





Jogo: Irã 1 x 1 Portugal

Lance: cartão amarelo para Cristiano Ronaldo

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguai)

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati (Itália)





Jogo: Irã 1 x 1 Portugal

Lance: pênalti de Cédric (mão na bola)

Decisão inicial: nada a marcar

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguai)

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati (Itália)





Jogo: Espanha 2 x 2 Marrocos

Lance: gol de Aspas

Decisão inicial: impedimento

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbequistão)

Árbitro de vídeo: Felix Zwayer (Alemanha)





Jogo: Nigéria 1 x 2 Argentina

Lance: pênalti de Mascherano em Balogun

Decisão inicial: pênalti (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Cüneyt Çakır (Turquia)

Árbitro de vídeo: Daniele Orsato (Itália)





Jogo: Nigéria 1 x 2 Argentina

Lance: pênalti de Rojo (mão na bola)

Decisão inicial: nada a marcar (mantida)

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Cüneyt Çakır (Turquia)

Árbitro de vídeo: Daniele Orsato (Itália)





Jogo: Suíça 2 x 2 Costa Rica

Lance: impedimento de Bryan Ruíz

Decisão inicial: pênalti de Rodríguez em Bryan Ruíz

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Clément Turpin (França)

Árbitro de vídeo: Felix Zwayer (Alemanha)





Jogo: Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha

Lance: gol de Kim Youn-Gwon

Decisão inicial: impedimento

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Mark Geiger (Estados Unidos)

Árbitro de vídeo: Danny Makkelie (Holanda)





Jogo: Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha

Lance: impedimento de Son Heung-Min

Decisão inicial: gol (mantido)

Participação do VAR: ponto eletrônico

Árbitro: Mark Geiger (Estados Unidos)

Árbitro de vídeo: Danny Makkelie (Holanda)





Jogo: México 0 x 3 Suécia

Lance: pênalti de Chicharito (mão na bola)

Decisão inicial: nada a marcar (mantido)

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)





Jogo: Senegal 0 x 1 Colômbia

Lance: pênalti anulado de Davinson Sánchez em Mané

Decisão inicial: pênalti

Participação do VAR: viu na TV

Árbitro: Milorad Mažić (Sérvia)

Árbitro de vídeo: Danny Makkelie (Holanda)





Curiosidades do VAR





Lance mais analisado pelo VAR: pênaltis (17 análises)

Árbitro que mais usou o VAR: o paraguaio Enrique Cáceres (4 vezes)

Árbitro de vídeo mais acionado: o italiano Massimiliano Irrati e o holandês Danny Makkelie (5 vezes cada)

Grupo de maior incidência do VAR: Grupo B (6 utilizações em 4 jogos)

Grupo de menor incidência do VAR: Grupo H (1 utilização em 1 jogo)





