Barcelona se reúne com Grêmio e chega a acordo para antecipar saída de Arthur

A trajetória de Arthur pelo Grêmio está próxima do fim. A direção gaúcha esteve reunida com um emissário do Barcelona e ficou acertado que o volante trocará a Arena pelo Camp Nou ainda nesta janela de transferências.





Pela antecipação da negociação, o Tricolor receberá uma compensação financeira. O numerário gira em torno de € 3 milhões (aproximadamente R$ 13, 23 milhões). Este valor se soma aos € 4 milhões (R$ 19,44 milhões) já pagos pela preferência da compra do clube catalação, aos quais ainda terão um acréscimo de € 26 milhões (R$ 114,66 milhões).





O Barça tinha até o dia 15 de julho para adquirir os direitos de Arthur. A negociação ainda pode injetar € 9 milhões (R$ 39,69 milhões) em variáveis previstos no contrato, de acordo com metas atingidas pelo jogador de 21 anos na Espanha.





O Grêmio sempre disse que não existia cláusula no acordo para o clube culé antecipar a saída. A direção reiterava que contava com Arthur até o término da temporada, para ajudar nas disputas de Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.





Arthur foi a principal revelação tricolor em 2017. Aproveitou as oportunidades dadas por Renato Gaúcho e acabou como um dos expoentes na conquista do tricampeonato da Libertadores. Porém, uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na final do torneio continental (na vitória por 2 a 1 sobre o Lanús) o alijou da disputa do Mundial.





Mesmo assim, o rendimento apresentado chamou a atenção de Tite. Arthur esteve na lista de 12 suplentes da Seleção para a Copa do Mundo da Rússia. Antes do recesso, o volante esteve em campo no empate em 0 a 0 com o Sport. Atualmente, goza de férias e se diverte com Luan em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.





Em 2018, participou de 18 partidas, com quatro gols marcados.





