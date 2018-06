Barrios rescinde com o Argentinos Juniors e quer voltar ao Brasil para Libertadores

Ex-Grêmio e Palmeiras, o centroavante Lucas Barrios está sem clube. Na tarde desta segunda-feira, o Argentinos Juniors anunciou a rescisão com o atacante de 33 anos. O atacante exerceu a cláusula contratual para rescindir com a equipe.





– Lamentavelmente, o jogador Lucas Barrios decidiu executar a cláusula de rescisão que estava em seu contrato e deixou de pertencer à nossa instituição – divulgou o clube.





Segundo apurou o GloboEsporte.com, o jogador seguirá em treinamentos na Argentina até definir seu futuro. Ele "analisa possibilidades", e o desejo é de retornar ao Brasil e assinar com algum clube que esteja vivo na Libertadores – Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Santos e Flamengo seguem na competição. As oitavas de final começam a ser disputadas em agosto.





Barrios voltou para casa no início de 2018 para ajudar o Argentinos Juniors a permanecer na primeira divisão argentina. Pelo clube argentino, foram quatro gols em 12 jogos. Tinha mais um ano e meio de contrato.





Em entrevista recente ao GloboEsporte.com, Barrios falou sobre o carinho que sente por clubes brasileiros. E deixou aberta uma possibilidade de volta ao Brasil.





– Sempre vou escutar os times brasileiros, tenho um carinho especial pelas pessoas do Brasil. Muitos gostam de mim, sempre vou escutar. Agora não posso falar, não gosto de falar os times que me querem. Sempre estão ligando para falar. Não sei o que vai acontecer, sempre falo que eu vou sempre deixar as portas abertas para o futebol brasileiro – afirmou Barrios, direto de Orlando, nos Estados Unidos, por telefone.





Pelo Palmeiras, Barrios ganhou a Copa do Brasil como titular, em 2015, e o Brasileirão em 2016, mas na reserva de Gabriel Jesus, atual camisa 9 da seleção brasileira. No Grêmio, repetiu o sucesso no mata-mata e levou a Libertadores como um dos protagonistas, ao anotar seis gols na campanha.





