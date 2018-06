Bayern prepara "barca" e pode negociar quatro jogadores, diz jornal

A chegada do técnico croata Niko Kovac pode causar grandes mudanças no Bayern de Munique. De acordo com o jornal alemão "Bild", o treinador quer um elenco menos numeroso. Por isso, o clube pode montar uma "barca" e negociar quatro jogadores renomados: Thiago Alcântara, Arturo Vidal, Jerome Boateng e Juan Bernat.





Em janeiro, especulou-se que o Bayern poderia negociar Vidal com o Chelsea. O meia tem contrato com o clube alemão até junho de 2019. Já o meia Thiago Alcântara está vinculado ao gigante europeu até 2021, mas não se sente valorizado, de acordo com "Bild". O jogador e os dirigentes estariam dispostos a negociar.





O lateral-esquerdo Juan Bernat chegou ao Bayern ainda em 2014 e agora pode mudar de ares. Ele também tem contrato com o clube alemão até junho de 2019 e não estaria contente. O zagueiro Jerome Boateng, que sofreu uma lesão em abril, é outro que pode estar de saída. O atleta deve definir o seu futuro após a Copa do Mundo da Rússia.





Recentemente, o empresário do atacante Robert Lewandowski, Pini Zahavi, disse que o jogador quer deixar o Bayern. Entretanto, as movimentações de mercado não param por aí. De acordo com a agência de notícias francesa "RMC Sport", o clube alemão está interessado na contratação do meia-atacante francês Florian Thauvin, de 25 anos.





