Brasil fecha os Jogos Sul-Americanos de Cochabamba com 62 vagas para o Pan

Com a sensação do dever cumprido, o Brasil fechou nesta sexta-feira a sua participação nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba. O Comitê Olímpico do Brasil enviou para a Bolívia uma delegação jovem, com atletas em 35 das 48 modalidades em disputa e privilegiou a busca por vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no ano que vem. No balanço da entidade, foram conquistadas 62 vagas antecipadas para o torneio peruano, no boliche (equipe mista), handebol (masculino e feminino), karatê, pentatlo moderno, rugby (equipe feminina), tiro esportivo, triatlo (team relay) e wrestling.





O COB enviou 316 atletas e o país brigou com a Colômbia pelo primeiro lugar até o último dia de disputas, terminando em segundo lugar com 90 ouros, 58 pratas e 56 bronzes, 204 medalhas no total. As últimas vieram no revezamento misto do pentatlo moderno, nesta sexta-feira. Maria Ieda Guimarães e Victor Barbosa marcaram 188 pontos para ficar com o ouro.





- A avaliação da participação do Brasil é extremamente positiva. O modelo proposto para a formação da delegação vai passar por um processo de avaliação interna no retorno ao Brasil, mas a delegação cumpriu com os objetivos definidos anteriormente com muito êxito”, disse o chefe da missão brasileira, Marco La Porta. “Mesmo com uma delegação bem enxuta, formada basicamente por jovens atletas, conseguimos alcançar resultados muito interessantes, proporcionando que novos nomes surgissem no processo de maturação até os Jogos Olímpicos de Tóquio - disse La Porta, vice-presidente do COB.





O Brasil liderou o quadro de medalhas específico de várias modalidades, como no atletismo (25 medalhas), ginástica artística (21), judô (14), natação (31), tênis de mesa (8), entre outras. Além disso, Cochabamba 2018 apresentou jovens atletas, como a maior medalhista dos Jogos, Gabrielle Roncatto, de apenas 19 anos. Foram cinco medalhas, sendo quatro de ouro e uma de prata. Gabrielle venceu os 200m livre, os 200m e 400m medley, e o revezamento 4x200m livre; ficando com a prata nos 400m livre.





- Eu não esperava todas essas conquistas porque a equipe de natação não fez um trabalho específico para essa competição. Estou muito feliz com os meus resultados”, disse Roncatto, elogiando a nova geração da natação brasileira que começou a aparecer em Cochabamba. “Eles são muito talentosos e dedicados. Eu treino com a equipe principal e vejo que essa garotada está vindo com tudo. Treinam muito, aquecem fora dá água e se preocupam com alimentação. Eles vão fazer muito pela natação do Brasil em Tóquio 2020 e Paris 2024 - disse Roncatto.





Vagas para o Pan de Lima





Boliche:

- Equipe masculina (2 vagas)





Handebol:

- Equipe feminina (15 vagas)

- Equipe masculina (15 vagas)





Karatê:

- 7 vagas





Lutas:

- 3 vagas





Pentatlo moderno:

- 2 vagas





Rugby:

- Equipe feminina (12 vagas)





Tiro Esportivo:

- 2 vagas





Triatlo:

- Team Relay – 4 vagas





Globo Esporte