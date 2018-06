Campeã Alemanha tem apagão, perde para a Coreia e dá adeus à Copa do Mundo na fase de grupos

Quatro anos após ser brilhante, golear o Brasil por 7 a 1 e ficar com o título da Copa do Mundo, a Alemanha foi quem sofreu o apagão histórico. Com outra atuação ruim, a atual campeã foi derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Kazan, e deu adeus ao sonho do bicampeonato na Rússia. Kim Young-Gwon e Son Heung-Min, ambos nos acréscimos, marcaram os gols da vitória da equipe asiática, que deu as vagas do grupo F para Suécia e México.





A derrota para a Coreia faz com que a Alemanha termine o grupo F na última colocação, com apenas três pontos e dois gols de saldo negativo. Os coreanos, terminam em terceiro, com a mesma pontuação e saldo zero. Avançam a líder Suécia, com seis pontos e três gols de saldo, e o México, com seis pontos e um gol de saldo negativo.





Campeã da Copa das Confederações há um ano, a Alemanha deixa a Rússia com o sentimento de mágoa e com um capítulo negativo em sua história. A eliminação selada em Kazan é a primeira dos germânicos em uma fase inicial de Copa do Mundo desde 1938 - quando ainda não havia a fase de grupos atual.





O goleiro Neuer pareceu descontrolado após o primeiro gol da Coreia do Sul. Nos acréscimos, o goleiro decidiu sair do gol e atuar como jogador de linha. Claro que a ideia não poderia ter dado certo. O arqueiro perdeu a bola na intermediária de ataque e os coreanos fizeram o segundo gol com Son.





Mais uma vez na Copa do Mundo, o VAR entrou em ação. Desta vez, a favor da Coreia do Sul. No lance do primeiro gol, o árbitro havia anulado o gol por um provável impedimento, apontado pelo assistente. Porém, o árbitro de vídeo foi acionado, o lance foi revisto à beira do campo - mostrando que o passe para Kim Young-Gwon havia sido dado por Kroos





Globo Esporte