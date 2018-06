Ciclo Olímpico Tóquio 2020 começa neste final de semana para os ciclistas brasileiros

(Thiago Lemos / CIMTB)









O sonho de representar o País nas Olimpíadas de Tóquio 2020 vai começar para os ciclistas brasileiros de mountain bike. Neste fim de semana, Ouro Preto (MG) recebe a segunda etapa da Copa Internacional de MTB, primeira prova nacional válida pelo Ciclo Olímpico, que teve início no dia 28 de maio e estende-se até 28 de maio de 2020. Na competição mineira, 14 atletas Shimano estarão em ação na super elite masculina, principal categoria da competição, com destaques para Henrique Avancini, Rubinho Valeriano, Sherman Trezza, José Gabriel Marques, Wolfgang Olsen, Kennedi Sampaio, entre outros.





Ao todo, cinco equipes patrocinadas pela Shimano terão ciclistas em ação na etapa de Ouro Preto da competição, inédita no calendário da Copa Internacional. Além de Henrique Avancini, da equipe internacional Cannondale Factory Racing XC, competem: a Squadra Oggi, com Kennedi Sampaio, Mário Veríssimo, Luiz Renato Borges e Luiz Eduardo Ferreira; a Sense Factory Racing, com Rubinho Valeriano, Guilherme Muller e Mario Couto; a Cannondale Brasil Racing, com Sherman Trezza, Lukas Kaufmann e Hugo Prado Neto; e a Caloi Avancini Team, com Wolfgang Olsen, Edson Rezende e Pedro Lage.





Entre os atletas Shimano inscritos na prova, o caçula Pedro Lage é quem tem maior conhecimento sobre a pista, por morar em Conselheiro Lafaiete, cidade próxima a Ouro Preto. "Fui privilegiado nesta etapa, porque moro apenas 50 km de Ouro Preto, onde me sinto em casa. Minha família é da cidade, minha irmã estuda na Faculdade Federal de lá, e eu já tinha o costume de treinar aonde a pista foi construída. Motivação para fazer uma grande prova não me falta", destaca Pedro, de apenas 18 anos.





"Sei das dificuldades de começar uma pista do zero e por esse motivo fiquei bem surpreso com o que foi apresentado neste novo circuito, por possuir sessões bem distribuídas. Começa em uma parte mais lançada e com cascalho solto, passando por uma descida longa com bastante pedra e várias opções de linhas. Na segunda parte da pista, uma descida com single tracks (trilhas estreitas) e tops (subidas curtas) mais inclinados. O circuito acabou trazendo de volta para CIMTB o verdadeiro cross country olímpico (XCO). O público presente pode aguardar um grande show no fim de semana", complementa Pedro, que está em seu primeiro ano na sub-23.





Em Ouro Preto, as super elites feminina e masculina terão no sábado (9) o short track (XCC), classe 3, ou seja, ofertando 10 pontos aos vencedores no ranking UCI (União Ciclística Internacional). E, no domingo (10), será a vez do cross country olímpico (XCO), classe 1, que oferece 60 pontos aos campeões.





Campeonato Mundial de BMX - A cidade de Baku, capital do Azerbaijão, recebe nesta semana o Campeonato Mundial UCI de BMX de 2018. Representante da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e Rio-2016, Renato Rezende (GT Bicycles/Nissan/Shimano) está confirmado na disputa da principal competição anual do BMX no mundo. O Mundial tem provas para a elite masculina na sexta-feira (8), com as primeiras fases eliminatórias a partir das 11h (horário de Brasília), e no sábado (9), com as finais, a partir das 13h40 (horário de Brasília).





"Me preparei bastante para essa competição, um dos meus principais objetivos deste ano. Treinei três vezes na pista em maio e gostei, porque tem muito lugar para pedalar. A dificuldade é o vento, que nesta quinta-feira (7) veio forte durante o treino oficial. Nesta sexta a previsão se repete e talvez transfiram a corrida toda para o sábado. Estou confiante e espero ir bem. Meu sonho é chegar na final. Se eu chegar lá, tudo pode acontecer e o pódio seria uma possibilidade real a ser alcançada", avalia Rezende, carioca radicado em Poços de Caldas.





Vale Europeu de MTB - O catarinense Ricardo Pscheidt (Trek/Shiman/Giro 29) volta a competir neste fim de semana, em Santa Catarina. O experiente ciclista de MTB do Shimano Sports Team é um dos favoritos na disputa da etapa de outono do Circuito Vale Europeu de MTB, em Benedito Novo, na manhã de domingo (10), com largada às 8h30. O percurso em sua categoria, a pro, terá 74 km com altimetria acumulada de 1.537 m.





XTerra Camp Praia do Forte - Um dos representantes do Shimano Sports Team no triathlon off-road, Rafael Juriti (Sense Factory Racing) tem pela frente neste fim de semana mais uma prova do circuito nacional de XTerra, o Camp Praia do Forte, em Mata de São João, na Bahia. Juriti disputará a elite da principal prova do evento, o triathlon, com 1.500 m de natação, 20,6 km de mountain bike e 7,5 km de corrida de montanha. A largada será às 9h da manhã do domingo.





Shimano Fest Convida - Encontro para promover a integração entre personalidades do mundo da bike e fãs da modalidade, para celebrar a bicicleta junto ao público, em locais agradáveis e com a entrada gratuita, o Shimano Fest Convida teve nesta quarta-feira (6) a segunda edição de 2018. O convidado foi o top 3 do mundo no MTB, Henrique Avancini, que por cerca de duas horas falou de diversos temas sobre sua carreira e o ciclismo. O bate-papo foi realizado na Pousada Arcádia, no distrito de Itaipava, em Petrópolis (RJ), e teve casa cheia para ver de perto o principal nome do ciclismo brasileiro na atualidade.





A agenda dos próximos encontros do Shimano Fest Convida contará com as participações do veterano Sr. Eduardo Puertollano (13/06) na Pizzaria Lenheira, zona Norte de São Paulo, o ciclista máster Cleber Anderson (26/06) e do ciclista belga Sr. Raymond Devisscher (04/07), que disputou o Tour de France de 1949 contra o lendário Fausto Coppi (ITA), em Santo André, no ABC Paulista.





Shimano Sports Team - O novo grupo de atletas do Shimano Sports Team, por meio de suas equipes e seus ciclistas apoiados pela marca líder mundial de componentes para bicicleta, entra definitivamente no calendário de importantes competições de MTB e triatlo no começo desse ciclo olímpico de Tóquio 2020, que teve início em maio de 2018 e se estenderá por exatos dois anos.





