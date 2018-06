Com estilo da cabeça aos pés, Nigéria desembarca na Rússia em clima de festa

(Foto: Reprodução / Twitter)









A seleção da Nigéria está na Rússia. A delegação do país africano desembarcou na cidade de Essentuki, na noite desta segunda, e recebeu o calor humano local. Os nigerianos foram recepcionados num evento festivo, com dança, fotos e autógrafos. As roupas dos jogadores chamaram muita atenção.





Os nigerianos já se tornaram os queridinhos de milhões de fãs do futebol antes mesmo da Copa. Isso por causa dos uniformes da equipe. A internet também foi à loucura com as vestimentas dos jogadores na viagem para a Rússia. Os atletas usavam chapéus e sandálias.





A Nigéria está no Grupo D da Copa do Mundo, o mesmo de Argentina, Islândia e Croácia. A estreia dos africanos será diante dos croatas, no dia 16, em Kaliningrado.





Globo Esporte