Com gol polêmico, Paraná supera o Flu e vence a primeira no Brasileiro: 2 a 1 em Curitiba

O Paraná era o lanterna, não tinha nenhuma vitória no Brasileirão. O Fluminense vislumbrava a chance de chegar à vice-liderança. A circunstância gerou a expectativa de um grande jogo, na noite desta segunda-feira, na Vila Capanema. Porém, o confronto deixou a desejar. Foi de muita disputa, pouca qualidade. Melhor ao time local, levemente superior, que venceu por 2 a 1, gol um gol polêmico de Guilherme Biteco.





Com a primeira vitória, o Paraná chegou aos seis pontos e deixou a lanterna. É o 19° colocado, ainda na zona do rebaixamento. O Flu se manteve com 14 pontos, na nona posição. Na quinta-feira, em casa, o Paraná recebe o Bahia. O Flu, no mesmo dia, vai a Brasília encarar o clássico contra o Flamengo.





O Paraná vencia por 1 a 0. Até que, em jogada pela esquerda, Guilherme Biteco recebeu dentro da pequena área e completou ao gol. Júlio César tocou na bola. Em lance duvidoso, a arbitragem assinalou o gol paranista.





Globo Esporte