Com golaço de falta de Kolarov, Sérvia bate a Costa Rica e arranca na frente no grupo do Brasil

Antes do jogo deste domingo, o lateral Kolarov afirmou que a partida contra a Costa Rica seria "a mais importante da história da Sérvia depois de algum tempo". Bem, se foi exagero ou não, ele mesmo mostrou que falou sério e definiu o equilibrado confronto com uma belíssima cobrança de falta, aos dez minutos do segundo tempo.





É bem verdade que houve mais igualdade entre os times no primeiro tempo, com chances perdidas para ambos os lados - embora não muitas. Na segunda etapa, a Sérvia cresceu, abriu o placar e teve as melhores oportunidades, sob a batuta de Milinkovic-Savic, que correspondeu às expectativas. Houve certa pressão dos centro-americanos no fim, utilização do VAR para aplicação de amarelo e até confusão de Matic com membro da comissão técnica costarriquenha, mas o placar seguiu inalterado. A Sérvia sai na frente no Grupo E, o mesmo do Brasil, que logo mais encara a Suíça.





O lateral da Sérvia alertou antes da partida que o time precisava considerar a importância do confronto, que decidiria o rumo dos europeus na Copa do Mundo. Com moral de capitão, ajeitou a bola para cobrança de falta, aos dez minutos da etapa final, e guardou na gaveta, garantindo três pontos fundamentais num grupo que conta também com a seleção brasileira. Falou e disse, Kolarov!





O goleiro do Real Madrid fez partida bastante segura. Evitou gol de Mitrovic cara a cara com o atacante e conseguiu desvio providencial para atrapalhar finalização de Kostic, em lance capital. Ainda fez intervenção de muito reflexo, em bicicleta de Milinkovic-Savic que nem valia mais, por marcação de impedimento. No gol de falta de Kolarov, no entanto, não tinha o que fazer.





O sérvio Prijovic desferiu um tapa no rosto de Acosta em disputa de bola. O árbitro senegalês Malang Diedhiou foi chamado para consultar o lance em vídeo e concluiu que cabia o cartão amarelo, que foi mostrado ao atacante pouco depois (confira abaixo).





Na segunda rodada, a Sérvia terá pela frente a Suíça, sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), em Kaliningrado. Já a Costa Rica enfrentará o Brasil, no mesmo dia, às 9h, em São Petersburgo. Confira a tabela completa da Copa do Mundo 2018





Globo Esporte