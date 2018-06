Com goleada do Bafo, Gleyson recupera artilharia; Pinho elogia disposição do time

(Foto: Rafael Alves / Comercial FC)









Classificado à próxima fase da Segunda Divisão do Paulista com duas rodadas de antecedência, invicto e prestes a se tornar o melhor time do Grupo 3 e talvez de toda a competição, o Comercial também celebra a artilharia do estadual.





Com dois gols na vitória por 4 a 0 sobre a Itapirense, neste domingo, o centroavante Gleyson chegou a dez e reassumiu a artilharia da Segundona. Seu adversário, Felipe, do Joseense, marcou também duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético Mogi e está com nove.





– Estamos muito satisfeitos com o trabalho, mas temos sempre que melhorar. Temos que tentar vencer os jogos restantes, passar na frente de todo mundo para termos vantagem lá na frente – disse o artilheiro, colocando a meta do grupo à frente de sua disputa pela artilharia.





O técnico Pinho elogiou o goleador e também destacou as partidas de Lineker, que fez um gol, e Leonai, que precisou ser substituído na segunda etapa com dores na coxa esquerda.





– Não foi um jogo bom taticamente, mas na raça, na pegada, fomos bem. Leonai foi um monstro, o Lineker também, o Gleyson é o nosso artilheiro, recuperou a ponta. Vamos crescer ainda mais na competição – comentou o técnico.





Com 28 pontos no Grupo 3, o Comercial volta a jogar pela Segundona no domingo, às 10h, contra o Brasilis, em Águas de Lindoia.





